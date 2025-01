Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su Youtube dall'opinionista Fabio Bergomi, il Milan avrebbe contattato la Juventus per avere informazioni in merito alla cessione di Dusan Vlahovic che con ogni probabilità lascerà il club a giugno. Difficile infatti ipotizzare una cessione a gennaio, non ci sarebbe il tempo di sostituirlo.

Secondo Bergomi inoltre Andrea Cambiaso sarebbe con un piede fuori dalla Continassa e sempre più vicino al Manchester City.

Juventus, Bergomi: 'Il Milan ha contattato i bianconeri per Vlahovic ma Giuntoli chiede tanto'

L'opinionista Fabio Bergomi ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando dei possibili movimenti di mercato che potrebbe effettuare la Juventus in questa fase finale di gennaio ha detto: "Cambiaso ha un piede fuori dalla Continassa, sia perché fa parte del gruppo degli epurati di Motta sia perché su di lui c'é il Manchester City.

La società inglese sta infatti facendo mercato adesso perché a giugno potrebbero bloccarla per la questione del FFP non rispettato. Anche Vlahovic è in rotta totale con Thiago Motta e tra i due il rapporto è finito. La Juventus proverà a darlo e c'é il Milan che ha fatto delle chiamate per il serbo. Giuntoli chiede tanto però secondo me per una cifra tra i 40 ed i 45 milioni di euro l'attaccante si può acquistare"

Ancora su Vlahovic e sulla Juventus Bergomi ha continuato: "Ci sono anche squadre inglesi che vogliono il classe 2000 però il ragazzo ha un carattere particolare, perciò ci sono diversi aspetti legati alla suo profilo da considerare. Danilo nel frattempo ha lasciato e anche se non è andato al Napoli ha parlato in più interviste sottolineando come la Juventus non sia più una famiglia".

Finendo sul tema Juventus Bergomi ha detto: "Inoltre Motta deve stare attento ai risultati che fa, perché la sua figura sta cominciando a stancare qualche dirigente alla Continassa. In campionato sta andando malissimo come Del Neri e quindi farei attenzione ai movimenti della società in tal senso. Xavi? Non lo so, da quello che mi risulta hanno sondato il nome di Roberto De Zerbi".

Sull'Inter infine Bergomi ha detto: "C'é la necessità di un difensore centrale evidente perché Acerbi sta palesando delle difficoltà mai evidenziate in carriera finora. Detto questo la società deve fare spazio nel bilancio per potersi permettere l'acquisizione di qualcuno e dopo Palacios andato al Monza potrebbe partire Buchanan.

In tutto questo c'è anche l'ipotesi di vedere i cosiddetti "braccetti" come Pavard o Bisseck essere spostati nella posizione di centrali".

Inter, i tifosi commentano le parole di Bergomi: 'Difficile che si farà mercato senza una cessione'

Le parole di Bergomi, specie quelle sull'Inter, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Mi sembra difficile senza una vendita del club che si possa fare un mercato discreto. Già devono recuperare i soldi che hanno prestato a Zhang, figuriamoci se ne spendono altri. Se lo fanno è solo per necessità e per averne un congruo ritorno" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Che mancasse un centrale di difesa mi sembra lo sapessero davvero tutti dallo scorso anno e non da questo inverno".