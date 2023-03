Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato il PSG sarebbe disposto a offrire Marco Verratti alla Juventus per arrivare a Dusan Vlahovic.

La società bianconera potrebbe poi spendere parte del tesoretto eventualmente ottenuto dalla cessione del centravanti classe 2000 per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che Lotito valuterebbe 50 milioni di euro.

Il PSG starebbe potrebbe offrire Verratti alla Juventus per arrivare a Vlahovic

Dusan Vlahovic sarebbe entrato nel mirino anche del PSG, reduce dall'eliminazione agli ottavi di Champions League.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la società francese starebbe pensando al classe 2000 per rafforzare il proprio attacco e per questa ragione il direttore sportivo Luis Campos questa estate potrebbe presentarsi dalla Juventus con un'offerta che vedrebbe coinvolto anche Marco Verratti.

Il club transalpino potrebbe offrire il cartellino del centrocampista italiano, aggiungendo anche un conguaglio economico, vista soprattutto la valutazione che la Juventus farebbe di Vlahovic, vale a dire 90 milioni di euro.

Qualora la trattativa dovesse svilupparsi, tutte le parti potrebbero ritenersi soddisfatte in quanto la Juventus, acquisendo Verratti, eviterebbe di tornare in sede di mercato nella prossima estate per cercare quel regista che Allegri starebbe chiedendo al posto di Leandro Paredes.

Juventus, se partisse Vlahovic i bianconeri potrebbero lanciare l'assalto a Milinkovic-Savic

La Juventus, oltre all'eventuale trattativa con il PSG e alla contropartita di Marco Verratti, starebbe pensando a un'opzione alternativa, ossia quella di cedere Dusan Vlahovic esclusivamente per una cifra interamente cash non inferiore ai 90 milioni di euro.

Qualora una squadra si presentasse effettivamente con la somma richiesta dai bianconeri, poi la stessa Juve potrebbe investire parte del tesoretto incassato per Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio, che andrà in scadenza di contratto con la società biancoceleste nel 2024, sarebbe un profilo seguiti da tempo dalla Juventus e il presidente Claudio Lotito chiederebbe per la sua cessione una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Anche Frattesi piacerebbe alla Juve

Come alternativa al serbo, i bianconeri avrebbero diversi nomi in lizza per potenziare il centrocampo, tra questi ci sarebbe anche il profilo di Davide Frattesi: il giocatore attualmente in forza al Sassuolo, potrebbe partire per la prossima estate ma il direttore sportivo del club emiliano Carnevali, non lo lascerebbe andare per meno di 30 milioni di euro. Su di lui ci sarebbero anche altri due club di Serie A, la Roma e l'Inter.