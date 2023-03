L'Inter cade in trasferta per 2-1 nel match con lo Spezia di venerdì 10 marzo alle ore 20:45 che apriva la 26^ giornata di Serie A.. In apertura di gara c'è l'errore dal dischetto di Lautaro Martinez, poi nella ripresa la sblocca Daniel Maldini, nel finale vengono concessi altri due rigori: prima Lukaku la pareggia, poi Nzola riporta avanti gli aquilotti. Si tratta di un successo importante in chiave salvezza per i padroni di casa, mentre i nerazzurri vedono affievolirsi ulteriormente le residue speranze di scudetto.

Inter sconfitta in Liguria: 2-1 a favore dello Spezia

L'Inter ottiene il 69% di possesso palla (contro il 31% dello Spezia) ed effettua 28 tiri contro quattro, eppure i padroni di casa bloccano qualsiasi tentativo avversario, giocando un'attenta partita di contenimento e ripartenza. Al 13', Dragowski para il calcio di rigore battuto da Lautaro Martinez. L'Inter continua a spingere con intensità costante, ma la porta avversaria sembra stregata e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Per giungere alla prima rete della partita, bisogna attendere fino al 55'. Daniel Maldini riceve un bel pallone da Nzola, lo addomestica e lo spedisce alle spalle di Samir Handanovic. Il giocatore in prestito dal Milan porta quindi il punteggio sull'1-0 per i locali.

All'83', il difensore dei liguri Salva Ferrer interviene duramente in area di rigore e l'arbitro non può che assegnare un secondo penalty agli ospiti. Sul dischetto, stavolta, va Romelu Lukaku che segna il gol del pari: si va sull'1-1. Ma appena tre minuti dopo, Denzel Dumfries commette un'ingenuità in area di rigore e il direttore di gara indica nuovamente il dischetto del rigore.

Dagli 11 metri, si presenta M'Bala Nzola, uno dei più positivi dei liguri, che calcia in maniera forte e precisa e segna il gol del 2-1. Nei restanti nove minuti di gioco, l'Inter cerca il pari prima con Dzeko e poi con Lautaro, ma Dragowski in entrambi i casi impedisce che il risultato cambi. La partita si chiude quindi con il successo dei padroni di casa.

Il punto sulla classifica

La 26^ giornata di Serie A prosegue con le varie partite di questo sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 marzo. I nerazzurri sono fermi a 50 punti al momentaneo secondo posto, in attesa di scoprire i risultati degli altri campi, in particolare quelli delle dirette concorrenti per la corsa alla Champions, ossia Lazio, Roma e Milan. Davanti a tutti rimane di 15 punti il vantaggio del Napoli, che può approfittarne per allungare ulteriormente in caso di risultato positivo contro l'Atalanta.