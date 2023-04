La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo nome per rinforzare la difesa della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero seguendo il difensore Danilho Doekhi dell'Union Berlino.

Un nome nuovo per la difesa dell'Inter: Doekhi dall'Union Berlino

Il difensore di origini surinamesi si è messo in mostra in questa stagione nella squadra tedesca, trascinandola sia in campionato che nelle competizioni internazionali con prestazioni di livello che hanno acceso i radar di diversi top club europei.

Sul difensore ci sarebbe il forte interesse dell'Inter e del Napoli, che avrebbero già contattato il procuratore del giocatore per avviare i primi colloqui.

Come diffuso dallo stesso agente del giocatore, le trattative non sarebbero ancora iniziate in attesa del termine del campionato tedesco, con la squadra di Berlino impegnata alla ricerca di una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Il difensore potrebbe arrivare a Milano nella prossima estate qualora i nerazzurri fossero intenzionati a voler anticipare la concorrenza sul giocatore: Marotta vorrebbe inserire il difensore per rinforzare la difesa del futuro, che dovrà fare a meno di diversi giocatori che termineranno il loro contratto nella prossima estate.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

In casa nerazzurra si dovranno fare i conti con le scadenze contrattuali di Milan Skriniar, che lascerà Milano direzione Paris Saint Germain, e Danilo D'Ambrosio, che probabilmente verrà svincolato a parametro zero.

Anche il contratto di Stefan De Vrij è in scadenza nel giugno 2023, ma la dirigenza dell'Inter e gli agenti del giocatore sembrerebbero esser vicini ad un accordo per un rinnovo con un biennale da circa 4 milioni di euro di stipendio netti a stagione.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando anche con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi per un'altra stagione in nerazzurro: il difensore non rientrerebbe nei piani del tecnico Maurizio Sarri e pertanto sembrerebbe possibile un suo futuro all'Inter anche nel prossimo campionato.

Gli obiettivi dell'Inter per la difesa

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando su diversi obiettivi per la difesa del futuro, oltre a Doekhi dell'Union Berlino; l'obiettivo numero uno dell'Inter sarebbe Giorgio Scalvini dell'Atalanta, che però avrebbe fissato come prezzo di mercato almeno 40 milioni di euro, considerati fuori budget dalla società nerazzurra.

In seconda battuta l'Inter starebbe pensando a Chris Smalling, in scadenza con la Roma, che potrebbe arrivare a Milano a parametro zero nella prossima estate.