L'Inter in estate potrebbe dover far fronte alle grandi offerte che potrebbero arrivare per i calciatori più importanti dell'organico. Oltre a Dumfries che è seguito dall'Aston Villa, alcune big europee starebbero monitorando il profilo di Nicolò Barella per il centrocampo.

Inter, Liverpool e Psg monitorano Barella

Stando alle ultime notizie di mercato, il Liverpool di Klopp e il Paris Saint Germain di Galtier sarebbero molto interessati alle prestazioni di Nicolò Barella, perno della mediana nerazzurra. La crescita dell'ex capitano del Cagliari è evidente non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sul piano della personalità.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e sia i Reds che il club parigino sarebbero pronte a intavolare una trattativa con l'Inter in estate.

Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi calciatori migliori, ma il futuro del centrocampista italiano dipenderà dal posizionamento in campionato dell'Inter. In caso di quarto posto e quindi di qualificazione alla prossima Champions League, l'Inter avrebbe la forza di trattenere Barella. Molto diversa invece sarebbe la situazione senza la partecipazione Champions, con la società nerazzurra che sarebbe chiamata a cedere qualche elemento importante.

Il centrocampo potrebbe esser quindi soggetto a modifiche importanti. Infatti, oltre Barella resta in bilico la situazione di Marcelo Brozovic che resta un obiettivo di mercato del Barcellona.

I bluagrana potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Frank Kessie.

Inter, pare sempre più vicino il rinnovo di De Vrij

Intanto l'Inter lavora anche sul fronte rinnovi per non andare incontro a una situazione simile a quella di Skriniar (che si libererà a parametro zero il 1° luglio). Il club nerazzurro starebbe lavorando al prolungamento contrattuale di Stefan De Vrij che potrebbe continuare la sua esperienza in quel di Milano.

Stando alle ultime indiscrezioni, l'accordo sarebbe vicino: l'Inter che sarebbe pronta a confermare il difensore con un prolungamento di un anno e contratto alle stesse cifre di quello attuale, 4 milioni di euro. C'è però ancora una minima distanza sulla durata del contratto: il centrale olandese che vorrebbe un allungamento biennale.

La volontà dell'ex Lazio è quella però di restare alla corte nerazzurro e questo potrebbe facilitare l'accordo.

Dopo De Vrij, l'Inter potrebbe provare a trovare un accordo anche con l'attaccante bosniaco Edin Dzeko.