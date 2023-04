La Juventus in queste ore deve fare i conti con il terzo ko consecutivo in campionato. I bianconeri contro il Napoli hanno giocato una buona gara, per bocca anche di diversi addetti ai lavori come il giornalista sportivo Guardalà, ma purtroppo per Allegri e soci hanno incassato il gol della sconfitta nel finale di partita, durante il recupero, ad opera di Giacomo Raspadori.

A nulla è dunque valso il gol di Angel Di Maria arrivato poco prima di quello di Raspadori che Fabbri ha però annullato dopo on field review disposta dal VAR per un contatto poi giudicato falloso a inizio azione tra Milik e Lobotka.

Tante le proteste contro la decisione dell'arbitro, ecco che numerosi tifosi si sono sfogati via social manifestando la propria rabbia. Via Instagram anche il fratello di Adrien Rabiot ha lanciato un duro attacco: "Abbiamo capito che la Juve era una testa da tagliare, vergognatevi" ha così scritto James Rabiot .

Anche Lapo Elkann si sfoga sui social

L'arbitraggio di Fabbri in Juventus - Napoli ha scaturito diverse polemiche e in casa bianconera l'annullamento del gol di Angel Di Maria ha lasciato dunque diverse perplessità. Non solo semplici tifosi ma anche sostenitori eccellenti come Lapo Elkann hanno espresso il proprio parere sulla direzione di gara. Il rampollo della famiglia Agnelli, tramite Twitter, ha parlato proprio dell'arbitraggio di Fabbri: "Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali, ne ho in stock", ha scritto Lapo Elkann.

Lo sfogo dell'imprenditore italiano ha fatto seguito a quello di James Rabiot, fratello di Adrien, di cui si è fatto cenno in apertura.

Post polemico di Di Maria

Dopo gli sfoghi di Lapo Elkann e James Rabiot, poco fa è arrivato anche il post polemico di Angel Di Maria. El Fideo si è visto annullare il gol che aveva regalato il vantaggio alla Juventus contro il Napoli e tramite Instagram ha condiviso lo scatto che lo ritrae nel momento in cui calcia in porta con un emoticon polemico ad accompagnare il tutto.

Adesso Di Maria e compagni dovranno lasciarsi alle spalle la rabbia per la sconfitta subita ieri sera e tornare a concentrarsi perchè mercoledì 26 i bianconeri saranno nuovamente in campo per la gara di Coppa Italia contro l'Inter. Per questa sfida Massimiliano Allegri farà dei cambi di formazione con proprio Di Maria, Chiesa, Vlahovic e Bremer che dovrebbero tornare titolari dopo la panchina contro il Napoli.

A stretto giro poi gli uomini di Allegri torneranno in campo di nuovo in Serie A per poi tornare a tuffarsi nell'Europa: in programma la doppia sfida contro il Siviglia che potrebbe consegnare il pass per la Finale di Europa League.