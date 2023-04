Dove si potrà vedere Milan-Napoli di Champions League in programma mercoledì 12 aprile 2023 in diretta tv e streaming online?

È questa la domanda che si pongono i tifosi curiosi di assistere alla messa in onda del fatidico match valido per i quarti di finale d'andata della Champions.

Un match che vedrà coinvolte le due squadre italiane e che si appresta a registrare numeri d'ascolto record, anche se non sarà visibile in diretta televisiva in chiaro.

Dove vedere Milan-Napoli di Champions League in diretta tv e streaming online

Nel dettaglio, Milan-Napoli di Champions League è senza ombra di dubbio uno dei match più attesi dei quarti di finale, prevista per mercoledì 12 aprile.

L'atteso match è previsto dalle 21 in poi ma, contrariamente alle aspettative dei tantissimi fan e spettatori, non si potrà vedere in chiaro su Canale 5.

In moltissimi, infatti, speravano che trattandosi dell'incontro di punta di questi quarti di finale della competizione calcistica, Mediaset potesse trasmettere la diretta in chiaro sulla rete ammiraglia, ma così non sarà.

Quarti di finale Champions League 2023: il match del Napoli solo su Amazon Prime Video

La programmazione ufficiale di Milan-Napoli prevede che l'incontro sarà visibile solo in streaming online su Amazon Prime Video e, di conseguenza, solo i clienti abbonati potranno vedere il match di Champions League di questa settimana.

Per poterla vedere in streaming sarà necessario (sia per i clienti sia per coloro che usufruiranno del periodo di prova gratuito di 30 giorni) scaricare l'applicazione di Amazon Prime Video direttamente sul proprio televisore oppure su tablet o cellulare, per poter vedere l'incontro di Champions in qualunque momento e posto.

Niente da fare, quindi, per i tifosi di Napoli e Milan che speravano di poter vedere il match di Champions League di questo mercoledì sera in chiaro anche su Canale 5.

Il match tra Milan e Napoli non sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5

Questa settimana, per i quarti di finale della Champions, la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà in diretta l'incontro dell'Inter, in programma questo martedì 11 aprile a partire dalle 20:40 in poi.

Mercoledì sera, invece, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset sarà occupata dal ritorno della fiction Luce dei tuoi occhi 2 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, che andrà in onda dalle 21:30 in poi.

Situazione differente, invece, per la gara di ritorno dei quarti di finale, quando l'incontro tra Napoli e Milan sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva in chiaro sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset e c'è da scommettere che potrebbe registrare il boom di ascolti.