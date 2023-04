Simone Inzaghi potrebbe giocarsi il futuro nella gara in programma stasera, 11 aprile, con la sua Inter impegnata contro il Benfica in un match valido per i Quarti di Finale di Champions League. I nerazzurri sono reduci da prestazioni poco brillanti, ultima in ordine di tempo quella contro la Salernitana con un deludente pari per 1-1.

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da interlive.it con fonte La Gazzetta dello Sport, però, in caso di sconfitta contro i portoghesi il tecnico ex Lazio potrebbe addirittura dimettersi. Zhang, però, preferirebbe che l’allenatore proseguisse almeno fino al termine della stagione per dare alla società il tempo di trovare un sostituto.

Possibile ritorno di Perisic

Possibili manovre potrebbero riguardare poi anche il Calciomercato. Ivan Perisic, ora al Tottenham, potrebbe decidere di ritornare alla Pinetina dopo una stagione poco entusiasmante a Londra. I due club potrebbero organizzare uno scambio alla pari con Stefan De Vrij che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 o con Edin Dzeko. In entrambi i casi i due calciatori dovrebbero prima rinnovare con l’Inter per poi essere scambiati.

Allegri, Morata e Origi nel mirino

Se Simone Inzaghi dovesse lasciare l’Inter soprattutto in caso di acquisizione del club da parte Investcorp, l’amministratore delegato dei meneghini, Giuseppe Marotta, potrebbe decidere di chiamare Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese sarebbe stato già trattato quando Antonio Conte decise di non continuare la sua avventura alla Pinetina ma come risaputo rifiutò l'incarico in attesa della chiamata della Juventus: la sua candidatura appare ad ogni modo complessa soprattutto visto il contratto blindato con i bianconeri con cui guadagna 7 milioni netti l'anno.

Marotta, all’Inter, potrebbe portare anche Alvaro Morata, ora nel'’Atletico Madrid, che sarebbe un profilo molto utile per ringiovanire la rosa in vista dei possibili addii di Romelu Lukaku e di Edin Dzeko. Il belga potrebbe non rinnovare il prestito a Londra mentre il bosniaco potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione.

Morata potrebbe essere ingaggiato con un prestito con diritto di riscatto ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro: non è ancora chiaro però se lo spagnolo accetterebbe l'Inter dopo le due esperienze (e il legame dimostrato) con la maglia della Juventus.

Se l'Inter non dovesse approdare alla prossima edizione della Champions potrebbe perdere anche Edin Dzeko con Divock Origi che potrebbe sostituirlo per rilanciarsi dopo un anno molto deludente con la maglia del Milan.