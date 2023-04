La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, ne sono una diretta conseguenza il lancio della Next Gen e della Juventus Under 23 attraverso cui tanti calciatori sono già approdati in prima squadra. Merito di una politica molto attenta ai giocatori di prospettiva per alimentare la quale il club guarda anche al di fuori dei confini nazionali: stando a quanto riferito da Calciomercato.it, i bianconeri avrebbero così messo nel mirino Efecan Barlik, classe 2000 che nel campionato turco di Serie B ha realizzato 6 gol negli ultimi 10 incontri.

Il calciatore, di proprietà del Basaksehir, ha un contratto in scadenza a giugno 2024, per questo potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso nel calciomercato estivo.

Inizialmente potrebbe fare esperienza in Serie C prima eventualmente di trasferirsi in prestito in una società di Serie A.

Possibile offerta della Juventus per Barlik

Cresciuto nel Bucaspor, Barlik si è trasferito nel settore giovanile del Basaksehir nel 2019. Dopo aver giocato nell'Erge Velimese è ritornato al Basaksehir fino al trasferimento a gennaio 2023 all'Usak Spor (Serie B turca) dove sta dando un contributo importante. Nella Turchia Under 16 ha disputato 8 match e segnato 5 gol, uno l'incontro giocato invece con la maglia della Turchia Under 17.

Alla Juventus potrebbe ritrovare Kenan Yildiz, un condizionale doveroso in quanto il classe 2005 in estate potrebbe essere promosso anche in prima squadra insieme ad altri compagni di squadra, primo fra i quali Dean Hujsen, centrale difensivo abile a giocare a 4 ma anche in una difesa a tre che potrebbe approdare nel reparto difensivo di Massimiliano Allegri.

I giovani De Winter e Rovella potrebbero far parte della rosa della Juventus

A proposito di difesa e di giovani ritornerà alla Juventus dal prestito all'Empoli anche Koni De Winter, che sta disputando una stagione importante con la squadra toscana. Dei giocatori in prestito in Serie A potrebbe far parte della rosa bianconera nella stagione 2023-2024 anche Nicolò Rovella, titolare nel Monza (e reduce dal primo gol in Serie A segnato nell'ultima di campionato tra Udinese e Monza) che potrebbe sostituire Leandro Paredes, che molto difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain il prossimo giugno.

Il recente possibile litigio avuto con Massimiliano Allegri potrebbe aver messo definitivamente la parola fine alla storia tra l'argentino e il club bianconero, mai realmente sbocciata a causa delle deludenti prestazioni del fresco campione del mondo con Messi e compagni.