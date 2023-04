L'Inter potrebbe cambiare proprietà nei prossimi mesi: secondo alcune indiscrezioni, infatti, si starebbero intensificando i contatti con Investcorp, fondo che sarebbe disposto ad acquisire le quote di maggioranza del club, ora detenute dalla famiglia Zhang.

Nonostante si tratti per il momento solo di rumor, non mancano le ipotesi giornalistiche sulle eventuali conseguenze anche in panchina. Si potrebbe puntare su un nume di livello internazionale come Jose Mourinho. Con il ritorno del portoghese potrebbe però esserci l'addio del dirigente Giuseppe Marotta.

In alternativa per la panchina circola il nome di Igor Tudor del Marsiglia.

Per quanto riguarda il mercato, intanto, il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Kalidou Koulibaly o quello di Romelu Lukaku per arrivare a Nicolò Barella.

Con Investcorp potrebbe cambiare l'allenatore

Secondo alcuni rumor prossimamente l'Inter potrebbe essere rilevata dal fondo Investcorp, che potrebbe portare anche un restyling a tutti i livelli. Josè Mourinho sarebbe uno dei profili che potrebbero essere vagliati: il suo sarebbe un nome suggestivo, visti i successi ottenuti in nerazzurro fino al 2010. Il portoghese non ha ancora sciolto le riserve circa la sua permanenza alla Roma dopo due stagioni.

Il tecnico lusitano non sarebbe un profilo particolarmente gradito al dg Beppe Marotta, che potrebbe anche decidere di non rinnovare il suo contratto con l’Inter, in particolare in caso di addio degli Zhang.

In alternativa per la panchina circola anche il nome di Igor Tudor, ex calciatore della Juventus e attualmente allenatore del Marsiglia.

Il futuro di mister Simone Inzaghi (che comunque ha ancora un anno di contratto) dipenderà da come si concluderà questa edizione della Champions League e da come si piazzeranno i nerazzurri nella classifica di Serie A.

Nicolò Barella interesserebbe al Chelsea: potrebbe offrire Koulibaly

L'Inter potrebbe intensificare i rapporti di mercato con il Chelsea.

I Blues avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Nicolò Barella, centrocampista che avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro. La società inglese potrebbe convincere i milanesi mettendo sul piatto il cartellino di Romelu Lukaku, ora in prestito in nerazzurro, oppure quello di Kalidou Koulibaly, più un conguaglio economico di circa 50 milioni di euro.

Il difensore ex Napoli potrebbe fare al caso dei nerazzurri per la successione di Milan Skriniar e di Stefan De Vrij. L'unico problema per l'approdo in nerazzurro del calciatore senegalese sarebbe rappresentato dall'elevato ingaggio che percepisce al Chelsea.