Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero alla ricerca di nuovi rinforzi per la difesa dell'Inter della prossima stagione: il nome seguito in queste ore sembrerebbe essere quello di Eric Garcia, difensore centrale del Barcellona. A riportare l'indiscrezione interlive.it.

L'idea per la difesa della prossima stagione arriva dal Barcellona

Il difensore spagnolo classe 2001 potrebbe finire sul mercato nella prossima estate, non avendo trovato il giusto spazio all'interno dei meccanismi difensivi prediletti dal tecnico Xavi, che gli avrebbe concesso poco minutaggio in questa stagione.

Eric Garcia potrebbe così essere ceduto in prestito nella prossima finestra di mercato e l'Inter sembrerebbe essere interessata al difensore centrale per sostituire il partente Milan Skriniar, che lascerà Milano con direzione PSG, la stessa squadra con cui i nerazzurri potrebbero imbastire una trattativa per scambiare Brozovic con Paredes.

La dirigenza nerazzurra non starebbe valutando solamente l'opzione di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe essere considerato eccessivo come investimento per la società di Viale della Liberazione, e starebbe pensando ad un eventuale scambio sempre con il centrocampista Marcelo Brozovic per convincere il Barcellona a lasciar partire il giovane difensore centrale spagnolo.

La trattativa potrebbe svilupparsi nella prossima estate, ma molto dipenderà dalla volontà del club catalano di privarsi di un giovane talento di prospettiva.

La situazione della difesa nerazzurra

L'Inter starebbe cercando di portare a Milano Eric Garcia per rinforzare la difesa che andrà necessariamente rivista alla luce di quanto potrebbe accadere durante il mercato estivo.

Alessandro Bastoni sembrerebbe in aria di rinnovo con il club nerazzurro anche se ancora non ci sarebbe la firma ufficiale del difensore, che potrebbe finire tra le cessioni nel prossimo mercato qualora non dovesse trovarsi un accordo per il rinnovo entro l'estate; anche il difensore olandese Stefan De Vrij starebbe per trovare un accordo per il suo rinnovo con l'Inter, che se non dovesse avvenire vedrebbe partire il suo difensore centrale a parametro zero nella prossima estate.

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando anche con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, che potrebbe rimanere a Milano per un'altra stagione; tutto fatto invece per il rinnovo di Matteo Darmian, ufficializzato lo scorso mese fino al 2027.

Gli obiettivi per la difesa nerazzurra

L'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter della prossima stagione sarebbe Giorgio Scalvini dell'Atalanta, anche se la richiesta del club bergamasco di circa 40 milioni di euro sarebbe ancora un ostacolo allo sviluppo della trattativa.

L'Inter starebbe anche sondando gli agenti di Chris Smalling, in scadenza di contratto con la Roma, che potrebbe arrivare a Milano a parametro zero in estate.