Il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di proporre all'Inter uno scambio per la prossima estate tra il centrocampista croato Marcelo Brozovic ed il mediano argentino Leandro Paredes che rientrerà presumibilmente alla base dopo un anno in prestito alla Juventus.

Paris Saint Germain che sarebbe interessato anche a Lautaro Martinez per cui avrebbe pronta un'offerta da 80 milioni di euro.

L'idea dello scambio tra Brozovic e Paredes

Come accennato, il centrocampista argentino Leandro Paredes rientrerà probabilmente a Parigi a fine stagione dopo l'esperienza non troppo felice in prestito alla Juventus; il Paris Saint Germain però non avrebbe l'intenzione di trattenere il giocatore e starebbe cercando nuove strade per una cessione a titolo definitivo.

Parallelamente la dirigenza del PSG starebbe lavorando per l'ingaggio di un nuovo profilo a centrocampo che possa affiancare Marco Verratti e dare il ricambio nelle diverse competizioni: il nome che starebbe circolando in queste ore a Parigi sarebbe quello di Marcelo Brozovic dell'Inter. A riportarlo interlive.it.

Per convincere i nerazzurri a cedere il centrocampista croato, il Paris Saint Germain starebbe ragionando sulla proposta di uno scambio con Leandro Paredes, al quale probabilmente andrebbero aggiunti alcuni milioni di euro.

Lo scambio poteva avvenire già nel 2020

Secondo alcune voci di Calciomercato lo scambio tra i due giocatori sarebbe potuto già avvenire tre stagioni fa, nell'estate del 2020, quando Brozovic era stato vicino alla cessione al Paris Saint Germain proprio in cambio del centrocampista argentino Leandro Paredes; poi l'affare non si concretizzò per il desiderio dei nerazzurri di trattenere il croato, ma nella prossima estate la situazione potrebbe essere differente.

Il centrocampista dell'Inter infatti non sarebbe più al centro del progetto tecnico nerazzurro, con Hakan Calhanoglu ormai titolare nel ruolo di play maker davanti alla difesa a discapito del croato.

Per questo motivo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero riflettendo su una sua possibile cessione in estate ma la dirigenza preferirebbe un'offerta totalmente 'cash' per poter investire direttamente sul mercato in entrata.

Se dovesse rimanere Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter nella prossima stagione, le possibilità di una separazione dal centrocampista Marcelo Brozovic rimarrebbero molto elevate.

I numeri di Marcelo Brozovic

In questa stagione in Serie A il centrocampista croato ha disputato 17 partite con 2 marcature e nessun assist; in Champions League ha disputato 4 partite senza alcun acuto.

Marcelo Brozovic era stato acquistato dall'Inter nel 2016 dalla Dinamo Zagabria per una cifra vicina ai 5 milioni di euro dopo averlo gestito per una stagione in prestito; oggi la valutazione del centrocampista potrebbe sfiorare i 30-40 milioni di euro.