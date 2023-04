La Juventus nel prossimo Calciomercato estivo potrebbe ritornare ad attingere ai giocatori liberi a parametri zero dopo gli arrivi, con questa formula, nella scorsa estate di Paul Pogba e Angel Di Maria.

Soprattutto in difesa la società bianconera potrebbe "regalarsi" dei nuovi calciatori senza dover investire nell'acquisto dei relativi cartellini. Come difensore centrale piacerebbe Evan N'Dicka, classe '99 dell'Eintracht Francoforte che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società tedesca.

Rimanendo in tema difesa, ma riguardo alle corsie laterale, uno dei giocatori che più piacciono alla Juventus a parametro zero è Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, che potrebbe rappresentare un rinforzo importante nel ruolo di terzino sinistro, fra l'altro può essere schierato anche da centrocampista di fascia nel 3-5-2.

Idea Tielemans per il centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo invece la Juve valuterebbe il profilo di Youri Tielemans, nazionale belga attualmente al Leicester, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese. Ci sarebbero diverse società interessate al giocatore, che però potrebbe gradire un'esperienza professionale in un campionato diverso, come quello italiano.

In questa stagione Tielemans ha disputato 23 match nel campionato inglese segnando tre gol e fornendo un assist; a questi bisogna aggiungere due presenze in FA Cup e quattro gare (con un gol) in EFL Cup.

Il belga potrebbe arrivare come sostituto di Leandro Paredes che difficilmente sarà riscattato a fine stagione dalla società bianconera e dovrebbe ritornare al Paris Saint Germain.

Il punto sui giocatori della Juventus in scadenza di contratto

Rimanendo in tema giocatori in scadenza a giugno, la Juventus ne ha nella propria rosa cinque. Per valutare la loro permanenza nella società bianconera molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, soprattutto per quanto concerne Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Circola da qualche settimana anche la possibilità di un prolungamento di un anno per i due laterali Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Pare nel frattempo quasi scontata conferma per il terzo portiere Carlo Pinsoglio, giocatore importante per lo spogliatoio oltre al fatto che - essendo cresciuto nel settore giovanile della Juve - è utile anche sul piano del rispetto dei regolamenti relativi all'iscrizione dei giocatori alle competizioni europee.