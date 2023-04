Intervenuto alla tv americana Cbs, Alessandro Del Piero ha parlato delle difficoltà che la Juventus sta affrontando in questo particolare momento storico toccando anche il tema di un suo possibile ritorno in bianconero da dirigente, sulla bocca di tanti ormai da mesi: 'Ci sono tanti rumors, è vero, e ogni volta che torno all'Allianz Stadium è bellissimo vedere come i tifosi riconoscano quello che ho fatto nei miei anni alla Juventus. Non sono ancora pronto per dire sì o no, perché ci sono tante cose da considerare. Però, di sicuro, il mio cuore è ancora lì.

Quando trascorri 19 anni in un posto...'.

'Io nuovo presidente bianconero? Dipende da molte cose, non puoi pensare ad un ruolo da solo'

L'ex capitano della Juventus è da sempre un'icona per i tifosi bianconeri. La passione per il calcio ma soprattutto l’amore nei confronti della società bianconera sono evidenti in ogni sua intervista e apparizione pubblica.

Presente alla Cbs assieme a due ex stelle del calcio come Thierry Henry e Jamie Carragher, Del Piero è stato incalzato nel fornire alcune risposte sul momento non facile della Juventus, con prestazioni altalenanti e guai giudiziari, affrontando anche il tema del ruolo che potrebbe andare a ricoprire in società: 'Provo a evitare di essere condizionato dal lato emotivo, ma è molto dura.

Se mi piacerebbe ricoprire la carica di presidente? Dipende da molte cose. Io credo che non puoi pensare a un ruolo per te stesso da solo, hai bisogno di un team, anche in un club e specialmente in questo periodo storico in cui ci sono tante cose da fare in una società. Questa è la visione che credo chiunque dovrebbe avere, me compreso'.

I problemi extra campo

Del Piero ha anche commentato le vicissitudini giudiziarie della Juventus, compresa la possibilità che i 15 punti di penalizzazione inflitti alla squadra per il caso plusvalenze possano essere restituiti il 19 aprile (data in cui si terrà l'udienza davanti al Collegio di Garanzia del Coni) sottolineando come in Italia ci sia una diffusa avversione nei confronti della società torinese: 'Ci sono delle possibilità che vengano ridati indietro i 15 punti ma quello che conta di più sono le altre due cose che devono accadere alla fine della stagione.

Le sensazioni in Italia? Ok, tutti odiano la Juve, questa è la prima cosa da sapere per comprendere al meglio la situazione, ma è vero che in questo momento particolare non puoi prendere questa decisione, durante la stagione. Dovresti andare avanti, fare quello che devi, e se qualcuno ha commesso degli errori, nella stagione successiva deciderai cosa fare'.

In chiusura Del Piero ha lodato anche il tecnico Massimiliano Allegri e tutti i calciatori che si stanno facendo trovare pronti di fronte alle difficoltà dell'annata: 'È una specie di montagna russa di emozioni e per questo credo che Allegri e la squadra stiano facendo qualcosa di molto importante'.