La Juventus è tornata ad attingere al mercato dei parametri zero dopo ben tre stagioni. Gli ultimi acquisti senza prezzo di cartellino sono datati 2019, quando arrivarono a Torino Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Due investimenti che non hanno reso come ci si aspettava, soprattutto il gallese che ha avuto diversi infortuni e che ha recentemente rescisso il contratto con la società bianconera e si è trasferito al Nizza. Diversa è la situazione del francese, che nell'ultima stagione ha giocato molto ma attualmente è in trattativa di mercato con il Manchester United.

Non è arrivata l'intesa al momento con gli inglesi in quanto la richiesta di commissione è notevole. La speranza per la Juventus è che possano trovare un'intesa, anche perché la società bianconera subito dopo acquisterebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain. A proposito di centrocampo, la Juventus starebbe valutando altri nomi, non solo per questo Calciomercato estivo, ma anche per il 2023. A tal riguardo uno di quelli graditi dalla società bianconera è Youri Tielemans. Il belga gioca attualmente nel Leicester, ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro che però potrebbe diminuire in questi mesi essendo in scadenza di contratto a giugno 2023. La Juventus valuterebbe il suo ingaggio solo se dovesse lasciare a parametro zero la società inglese.

Tielemans potrebbe trasferirsi alla Juventus a parametro zero nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Youri Tielemans per il 2023. Il centrocampista belga è in scadenza di contratto a fine stagione e attualmente non si parla di un prolungamento di contratto. Ne ha parlato anche il tecnico del Leicester in una recente intervista, sottolineando come la società inglese proverà ad incontrare tutti i giocatori che dovranno discutere il prolungamento di contratto.

A tal riguardo Brendan Rodgers non ha scartato la possibilità che il belga lasci a parametro zero la società inglese, dichiarando: ''Non è la soluzione ideale, ma è già successo, diversi calciatori sono già usciti gratis. Non sarebbe il primo''. La valutazione di mercato di Tielemans attualmente è di circa 30 milioni di euro, anche se andrà a diminuire in questi mesi considerando che ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus però lavora anche a questo calciomercato estivo. Si è parlato del possibile arrivo di Leandro Paredes con la cessione di Adrien Rabiot. Per il settore avanzato ci sarebbe già l'intesa contrattuale con Memphis Depay, che però prima dovrà rescindere il contratto con il Barcellona. Se così sarà potrebbe sottoscrivere un contratto di due anni con la società bianconera a circa 5 milioni di euro a stagione.