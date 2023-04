Secondo alcune indiscrezioni Dusan Vlahovic potrebbe chiedere alla Juventus di essere ceduto qualora la formazione bianconera al termine della stagione non riuscisse a qualificarsi alle coppe europee della prossima stagione. Intanto dell'attaccante serbo ha parlato a Il Messaggero anche il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino.

Vlahovic può chiedere la cessione alla Juve qualora i bianconeri non si qualificassero in Champions

Il matrimonio tra la Juventus è Dusan Vlahovic potrebbe concludersi al termine della stagione in corso: secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb l'attaccante serbo potrebbe chiedere la sua cessione qualora la formazione bianconera non dovesse raggiungere la qualificazione alle prossima stagione delle coppe europee e in particolare in Champions League.

La Juve avrebbe già stabilito la valutazione del classe 2000 che si aggirerebbe intorno ai 120 milioni di euro. Una somma importante che solo alcuni club in Premier League, Liga o Bundesliga potrebbero spendere.

Per quanto concerne invece l’eventuale sostituto alla Juve del centravanti ex Fiorentina si parlerebbe nelle ultime settimane di un interessamento da parte della società bianconera per Romelu Lukaku: il bomber, attualmente all'Inter con la formula del prestito secco dal Chelsea, dovrebbe tornare a Londra per poi essere girato altrove in prestito o a titolo definitivo dai “Blues”. Come alternativa a Lukaku, la Juventus osserverebbe Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham che la compagine inglese potrebbe cedere in estate per una cifra vicina a quella che gli “Hammers” spesero lo scorso anno per strapparlo dal Sassuolo, vale a dire 40 milioni di euro.

Pantaleo Corvino su Vlahovic: 'Allegri non lo sta penalizzando, casomai sono stai i problemi fisici'

Di Dusan Vlahovic e della stagione che sta vivendo alla Juventus ha voluto parlare colui che lo portò in Italia alla Fiorentina, ossia Pantaleo Corvino.

L'attuale direttore sportivo del Lecce, intervistato nelle scorse ore ai microfoni de Il Messaggero, ha detto del serbo: “Allegri non penalizza nessuno.

Ha avuto qualche problema fisico che l'ha condizionato ma quando sta bene la forza si vede tutta”.

Corvino ha poi voluto fare un excursus sulle prestazioni di altri protagonisti della Juventus tra cui Adrien Rabiot ed Angel Di Maria: “Rabiot? Sta facendo cose ottime, però i matrimoni si fanno in due. Di Maria sta ancora dimostrando di essere ad alto livello ed è quello che cercava la Juventus. Kean talento incompiuto? È un classe 2000, ha margini di crescita e tempo per maturare".