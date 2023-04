L'Inter inizia già a pensare ai colpi di Calciomercato per la prossima stagione e, in particolare, sarebbe interessata a un difensore in vista dell'addio a parametro zero di Milan Skriniar. La campagna acquisti potrebbe essere sbloccata da un'eventuale cessione di Andrè Onana che interesserebbe molto al Chelsea. I Blues potrebbero mettere sul piatto circa 40 milioni di euro e dare il consenso ai possibili trasferimenti di Trevoh Chalobah e Romelu Lukaku. Inoltre, se dovesse partire Denzel Dumfries, il club nerazzurro potrebbe puntare su Jusuf Gazibegovic dello Sturm Graz.

Nel frattempo non mancano le indiscrezioni che accostano alla panchina nerazzurra Antonio Conte, il quale ha lasciato da poco il Tottenham e che sarebbe un nuovo indiziato qualora dovesse essere sollevato dall'incarico a fine stagione Simone Inzaghi.

Le possibili strategie del mercato nerazzurro

L'Inter potrebbe cedere Andrè Onana per fare cassa. Si tratterebbe di una netta plusvalenza visto che è stato prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Ajax lo scorso 1° luglio. Il Chelsea lo gradirebbe e, con i Blues, potrebbe essere imbastita una trattativa che riguarderebbe anche il difensore Trevoh Chalobah e l'attaccante Romelu Lukaku. Il belga, in nerazzurro in prestito in questa stagione, potrebbe essere girato ai milanesi a titolo definitivo, mentre per quanto riguarda il centrale difensivo non si esclude un eventuale prestito con diritto di riscatto.

A giugno potrebbe esserci anche la cessione di Denzel Dumfries che interesserebbe in Premier League e Liga. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato il bosniaco dello Sturm Graz Jusuf Gazibegovic che avrebbe una valutazione di circa 5 milioni di euro. L'esterno potrebbe agire sia come fluidificante che come terzino nella difesa a quattro.

L'Inter, se dovesse perdere Andrè Onana, potrebbe puntare su Guglielmo Vicario del'Empoli. L'estremo difensore interesserebbe anche alla Juventus e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. I rapporti tra i nerazzurri e i toscani sono particolarmente buoni dopo le trattative di Asllani, Pinamonti e Satriano. Proprio quest'ultimo, ora in prestito alla corte di Zanetti, potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica arrivare al portiere.

Per la panchina nerazzurra, infine, starebbe tornando di moda il nome di Antonio Conte, in caso di addio con anno di anticipo a Simone Inzaghi.