Nelle scorse ore Antonio Cassano è tornato a parlare pubblicamente della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Sulla formazione bianconera e sulla partita giocata in Europa League contro lo Sporting Lisbona hanno espresso la propria opinione anche gli ex calciatori Massimo Orlando a TMW Radio e Vinicio Verza a 1 Football Club.

Cassano torna a criticare Allegri: 'È uscito in modo vergognoso dalla Champions e fa giocare in modo orrendo la squadra'

Antonio Cassano è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti toccati dall'ex attaccante barese c'è stata la Juventus e Massimiliano Allegri.

Secondo Cassano il tecnico livornese non starebbe sfruttando le vere potenzialità della Juventus: “A luglio Allegri aveva detto: a marzo-aprile dobbiamo essere dentro a tutto. Risultato: è uscito nel girone Champions in modo vergognoso, a novembre era fuori dalla lotta scudetto. La Juve deve lottare per lo scudetto. La rosa è stata svalutata: Vlahovic su tutti. Di Maria, che resta un genio, viene sfruttato male a 50 metri dalla porta. Ha venti nazionali e gioca in modo orrendo. Lo Sporting li ha presi a pallonate“.

Poi Cassano ha rivolto anche un pensiero a José Mourinho con il quale nelle ultime settimane si è punzecchiato in più di un’occasione. L'ex attaccante ha reiterato il pensiero che aveva già esposto in settimana alla Bobo TV, sottolineando che il tecnico portoghese farebbe giocare male la Roma nonostante disponga di una rosa di ottimo valore.

Juventus, Orlando: 'Gioca male e il fatto che abbia faticato con lo Sporting non è un caso'

Della Juventus ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio anche Massimo Orlando.

L’ex giocatore ha rimarcato come la formazione bianconera non sia in grado di sviluppare un gioco propositivo: “La Juventus gioca male. La vittoria con lo Sporting se deve tenere stretta per come si era messa.

Loro erano molto bravi tecnicamente, ma la Juve deve sempre subire la partita e sperare nella ripartenza e avere la giocata. Fanno fatica e non è un caso. La Juventus ha un gioco fatto di ripartenze, spesso lì davanti è da sola la punta. Fare l'attaccante lì è difficile”.

Verza elogia la Juve: 'Sta svolgendo una grande stagione nonostante quello che sta accadendo fuori dal campo'

Anche l'ex calciatore Vinicio Verza ha parlato della Juventus e in particolare della partita giocata dai bianconeri in Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Verza, intervistato da 1 Football Club si è complimentato con compagine piemontese e con la sua guida tecnica Allegri: "I bianconeri hanno sfruttato gli spazi che le squadre iberiche solitamente concedono, avvalendosi anche della consueta compattezza ed organizzazione collettiva. Anche nella sfida di ieri, tuttavia, abbiamo compreso quanto gli episodi possano fare la differenza. La squadra di Allegri ha dimostrato unità d’intenti. Quanto sta accadendo fuori dal campo avrebbe potuto incidere sulle prestazioni della squadra, ma i bianconeri stanno svolgendo una grande stagione".