La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato in Rodrigo Becao dell'Udinese il rinforzo adatto per sostituire il partente Milan Skriniar che in estate andrà al Paris Saint Germain; la dirigenza dell'Udinese però per lasciare partire il difensore brasiliano potrebbe chiedere in cambio uno dei giovani nerazzurri tra Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri.

L'idea dell'Inter per la difesa arriva da Udine

L'interesse dei nerazzurri verso Rodrigo Becao sarebbe già partito nella scorsa sessione di mercato, subito dopo la conferma dell'addio di Milan Skriniar a fine stagione in direzione Parigi, ma la trattativa non si sarebbe poi nemmeno avviata per la permanenza dello slovacco in nerazzurro fino al termine del campionato.

In questa stagione il difensore dell'Udinese ha giocato 22 partite in Serie A segnando due reti e fornendo un assist ai compagni; il ventisettenne potrebbe essere ceduto dai friulani per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ma le ultime notizie di calciomercato parlano di un possibile interesse dei bianconeri per uno dei due giovani talenti nerazzurri, Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri.

L'Inter dal canto suo sembrerebbe non intenzionata ad inserire nella trattativa eventuale uno dei due promettenti prospetti che in questa stagione sono stati in prestito in Serie B, ma che nella prossima estate potrebbero rientrare a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Samuele Mulattieri in questa stagione ha giocato nella serie cadetta con il Frosinone, trascinandolo ad una possibile promozione in Serie A con i suoi gol; Giovanni Fabbian invece ha trascinato la Reggina di Filippo Inzaghi che già ha consigliato il giocatore al fratello per un futuro importante.

La situazione della difesa dell'Inter

La dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti in estate con l'addio probabile di Stefan De Vrij per scadenza contrattuale, anche se nelle ultime settimane sembrerebbero essersi riaperti gli spiragli per una sua permanenza anche nella prossima stagione con un rinnovo a giugno.

Anche Danilo D'Ambrosio dovrebbe lasciare la difesa nerazzurra per scadenza del suo contratto, mentre la dirigenza dell'Inter starebbe lavorando con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, che potrebbe rimanere un'altra stagione in nerazzurro.

Invece è certa la posizione di Matteo Darmian, il cui contratto è stato rinnovato recentemente fino al giugno 2026 per circa 3 milioni di euro a stagione.

Più difficile la situazione di Alessandro Bastoni, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2024 e che la società starebbe cercando di rinnovare; l'accordo sarebbe ancora lontano ma le due parti sembrano fiduciose di arrivare ad una chiusura a breve.