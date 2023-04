Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Toni Damascelli, in un editoriale pubblicato dal quotidiano Il Giornale, ha commentato la semifinale di andata della Coppa Italia giocata tra la Juventus e l'Inter e conclusa con il risultato di 1 a 1 [VIDEO], oltre alla presenza di Alessandro Del Piero allo Stadium. Del derby d'Italia ha scritto sul proprio profilo Twitter la sua opinione anche il giornalista della Rai, Enrico Varriale.

Juventus-Inter, Damascelli: 'Partita orrenda. Del Piero? La sua presenza comincia a dare fastidio'

Il giornalista sportivo Tony Damascelli ha commentato con un editoriale pubblicato sul quotidiano Il Giornale la partita giocata ieri sera tra Juventus ed Inter, match di andata valido per accedere alla finale di Coppa Italia.

Damascelli ha voluto prima sottolineare come la gara sia stata priva di spunti tecnici di particolare rilievo per poi evidenziare come la presenza di Del Piero allo Stadium, personaggio amatissimo dai supporter bianconeri. cominci ad essere ingombrante per la dirigenza della Juventus: "Orrenda semifinale. Mediocrità totale, football provinciale, secondo usi e costumi del nostro calcio, ritmo da amichevole estiva, troppi errori e solito repertorio di proteste e lamenti, l'arruffapopolo Barella, il mediocre Locatelli, cori esaltati dei nostalgici tifosi bianconeri per Del Piero, la cui presenza in tribuna sta diventando fastidiosa e ha l'effetto contrario sulla squadra”. Damascelli ha poi concluso il suo editoriale, stigmatizzando il finale movimentato di Juventus-Inter che ha visto prima l'espulsione di Lukaku e poi quella di Handanovic e Cuadrado, paragonando il tutto simile ad una rissa da saloon.

Varriale su Juventus-Inter: 'Partita noiosa e piena di tatticismi che si è conclusa con una coda velenosa'

Della semifinale di Coppa Italia giocata tra Juventus ed Inter ha parlato anche Enrico Varriale. Il giornalista della Rai, nelle scorse ore, ha pubblicato in proposito un post sul proprio profilo Twitter nel quale ha evidenziato come il Derby d’Italia sia stato poco esaltante: “1-1 tra Juve-Inter.

83 minuti di noia e tatticismo con le 2 migliori occasioni per l'Inter, poi coda velenosa. Juventus in gol con Cuadrado, pari dei neroazzurri nel recupero con giusto rigore di Lukaku. Finale vergognoso con i 2 goleador espulsi e rissa indecente in campo”. Varriale ha poi voluto commentare quanto accaduto a Lukaku nel finale della gara, affermando come l’espulsione rimediata dal belga sarebbe una grande ingiustizia qualora l’attaccante nerazzurro stesse esultando in quella maniera per tacitare gli insulti razzisti che avrebbe ricevuto in occasione del rigore.