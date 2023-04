Questa sera alle ore 18:00 la Juventus affronterà il Sassuolo in un match molto delicato perchè a cavallo delle due sfide di Europa League contro lo Sporting Lisbona e perchè sarà l'ultimo in Serie A prima che il 19 aprile prossimo il club conosca l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze fittizie.

Venendo alla probabile formazione per il match di stasera, Manuel Locatelli, Juan Cuadrado, Federico Chiesa e Angel Di Maria dovrebbero godere di un turno di riposo accomodandosi in panchina ed è proprio per dare il cambio al colombiano che Massimiliano Allegri starebbe pensando di far esordire il giovane classe 2002 Tommaso Barbieri, provato nella rifinitura largo nel classico 3-5-2.

Turnover in casa Juventus

In porta ci sarà ancora Mattia Perin mentre Wojciech Szczesny riposerà dopo il malore, fortunatamente senza conseguenze, accusato contro lo Sporting Lisbona. In difesa toccherà ancora a Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo, ancora panchina dunque per Leonardo Bonucci e Daniele Rugani. A centrocampo sulla destra dovrebbe toccare a Tommaso Barbieri, in mezzo ci sarà invece il ritorno di Nicolò Fagioli che agirà al fianco di Leandro Paredes e Adrien Rabiot (il numero 32 juventino prenderà il posto di Manuel Locatelli), sulla corsia di sinistra, invece, ci sarà come al solito Filip Kostic. A disposizione di Massimiliano Allegri anche Paul Pogba che potrebbe entrare a gara in corso.

Il numero 10 juventino aumenterà in maniera graduale il minutaggio, almeno per il momento non è pronto per giocare dal primo minuto.

Dubbi in attacco

Anche in attacco la Juventus presenterà alcune novità. Dal primo minuto si rivedrà Dusan Vlahovic che giocherà probabilmente al fianco di Arek Milik mentre Angel Di Maria e Federico Chiesa dovrebbero riposare e nel caso essere pronti per entrare a gara in corso.

Tra le alternative offensive a disposizione della Juventus non ci sarà Moise Kean che non è stato convocato per un problema muscolare al flessore. Al momento non si sa ancora se il numero 18 juventino potrà rientrare per la gara contro lo Sporting Lisbona, le sensazioni al riguardo non sono molto positive.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.