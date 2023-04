La Juventus si è qualificata alle semifinali di Europa League ottenendo un pareggio in trasferta per 1-1 contro lo Sporting Lisbona, dopo il successo per 1-0 arrivato nel match di andata. Prima del match Lapo Elkann aveva twittato un messaggio di supporto alla Juventus e al tecnico Massimiliano Allegri, chiedendo a tifosi di lasciarlo tranquillo e di non dargli tutte le colpe delle ultime prestazioni della squadra bianconera.

I commenti degli utenti al post di Lapo Elkann

'Allegri lasciatelo in pace, che vi piaccia o meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra.

La stagione non è finita, i conti si fanno a giugno, che vi piaccia o meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui', è questo il post di Lapo Elkann su Twitter prima di Sporting Lisbona-Juventus.

Sono stati tanti i commenti degli utenti social sotto al post di Lapo Elkann, alcuni molto critici nei confronti di Massimiliano Allegri. Un utente ad esempio ha scritto: 'Maurizio Sarri e Andrea Pirlo sono stati esonerati per molto meno'. La risposta di Lapo Elkann è stata: 'Concentriamoci sul vincere e nel non fare polemiche'.

Un altro utente ha scritto: 'Bravo Lapo, bisogna stare uniti alla squadra in questo momento'. La risposta dell'imprenditore è stata: 'Solo uniti si vincerà e si ritornerà a essere i numeri uno'.

Lapo Elkann ha elogiato la Juventus dopo la qualificazione

Lo stesso Lapo Elkann dopo la partita (finita 1-1, sancendo la qualificazione dei bianconeri) ha voluto dedicare un post alla squadra bianconera scrivendo: 'Grande vittoria, molto orgoglioso, adesso dobbiamo arrivare in finale e vincerla'.

Un post a cui hanno risposto diversi utenti, uno ha scritto ironicamente: 'Se giochiamo così contro il Siviglia è sicuro che arriviamo in finale'.

Mentre un altro ha affermato: 'Vendete la Juventus e andatevene'. La risposta di Elkann è stata: 'Mai'.

Le semifinali di Europa League

La Juventus in semifinale di Europa League giocherà contro il Siviglia, che ha sconfitto nel match di ritorno dei quarti di finale per 3-0 il Manchester United dopo il 2-2 dell'andata in Inghilterra.

Per quanto riguarda invece l'altra semifinale, il Bayer Leverkusen ha sconfitto l'Union SG e sfiderà in semifinale la Roma, che dopo i tempi supplementari è riuscita a battere il Feyenoord per 4-1 dopo il successo olandese 1-0 all'andata.

Se dovessero passare il turno entrambe le due squadre italiane si ritroverebbero in finale a Budapest il 31 maggio.