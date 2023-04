La Juventus riesce a vincere la gara di andata dei quarti di finale dell'Europa League imponendosi tra le mura amiche sullo Sporting Lisbona: un incontro molto sofferto per i bianconeri cui è però bastata una rete di Federico Gatti nella ripresa, determinanti le patate di Perin nel finale che hanno salvato il risultato.

In Europa League per il riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio: ottimo l'inizio, poi lo Sporting ha preso campo

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, la Juventus doveva avere una reazione data anche l'importanza dell'appuntamento, con l'Europa League oramai obiettivo numero uno della stagione viste anche le difficoltà di centrare l'accesso alla prossima Champions League passando dal piazzamento in Serie A.

Le buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri erano arrivate già prima dell'incontro dall'infermeria, dato che soltanto Alex Sandro e Mattia De Sciglio figuravano nell'elenco degli indisponibili. Tutti recuperati dunque, anche Paul Pogba, che si è accomodato in panchina.

Venendo all'incontro, la Juventus ha approcciato bene disputando un'ottima prima parte di frazione con 20-25 minuti ad alto livello in cui è arrivata una grande occasione per Federico Chiesa, abile a stoppare un lancio da metà campo di Di Maria e a battere di destro a giro trovando però il portiere avversario pronto alla respinta. Col passare dei minuto lo Sporting ha però preso campo, complice una difesa molto alta e un grande pressing con i bianconeri in grande difficoltà nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione.

Perin decisivo salva due volte il risultato: male Kostic, bene Gatti

Con Scezsney costretto ad uscire negli ultimi minuti del primo tempo per via di un malore, ha fatto il suo ingresso Mattia Perin, che alla fine risulterà decisivo. Anche nella seconda frazione il copione della partita non cambia ecco che Allegri, a metà ripresa, decide di modificare l'assetto passando dal 343 al 433 e inserendo Vlahovic e Fagioli.

La manovra scorre meglio, la Juventus conquista un corner che viene battuto corto: Di Maria dall'out di destra lascia partire un cross ad aggirare tutta la difesa, il portiere dei lusitani esce a vuoto e incorna Vlahovic, sulla linea respinge un difensore dello Sporting ma appostato lì a due passi c'è Federico Gatti che non ha problemi a depositare nella porta vuota.

Assalto finale degli ospiti che con la forza della disperazione tentano di arrivare al pareggio: in pieno recupero le migliori occasioni per i lusitani, con Perin in grado di respingere per due volte di fila due conclusioni a botta sicura scagliate a pochi metri dalla porta.

Il primo round viene vinto dunque dagli uomini di Massimiliano Allegri, tutto però si deciderà in Portogallo. Male alcuni giocatori non apparsi in brillante condizione fisica come ad esempio Kostic e soprattutto Manuel Locatelli, impreciso nei passaggi per i compagni e quasi sempre schermato dagli avversari. Buone invece le prestazioni di Gatti, rete a parte, e Perin, autore sin qui di un'annata straordinaria condita da parate decisive ogni qualvolta è stato chiamato in causa.