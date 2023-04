La dirigenza dell'Inter avrebbe puntato il difensore del Barcellona Ronald Araujo per la prossima stagione e molto dipenderebbe dalla situazione contrattuale del giocatore; la Liga spagnola infatti non avrebbe ancora autorizzato il contratto prolungato fino al 2026 con i blaugrana che pertanto potrebbero perdere il giocatore a parametro zero nella prossima estate.

La situazione di Ronald Araujo con il Barcellona

Il difensore centrale uruguaiano del Barcellona è stato acquistato nel 2018 dal Boston River per circa 5 milioni di euro ed oggi sotto la guida dell'allenatore Xavi è diventato uno dei titolari fissi della formazione catalana.

Il suo contratto sarebbe andato in scadenza nel giugno del 2023, ma il Barcellona avrebbe depositato il rinnovo contrattuale allungando la scadenza al 2026. La Liga spagnola però non avrebbe ancora autorizzato il prolungamento contrattuale e la situazione si potrebbe risolvere con la chiusura del rapporto tra giocatore e club catalano in estate.

L'Inter sarebbe sul difensore uruguaiano

La dirigenza dell'Inter nella prossima estate dovrà fare i conti con la cessione di Milan Skriniar, che lascerà un posto vacante sul braccetto difensivo di destra, che inevitabilmente dovrà essere colmato da un nuovo acquisto sul mercato estivo.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando a Ronald Araujo come sostituto del partente slovacco per la posizione di centrale di difesa, e starebbero vigilando sulla vicenda contrattuale dell'uruguaiano, che potrebbe arrivare a Milano a parametro zero nella prossima finestra di mercato estiva.

L'Inter nel frattempo starebbe lavorando con i suoi dirigenti anche al rinnovo contrattuale di Alessandro Bastoni per tutelare la difesa del futuro a disposizione del tecnico Simone Inzaghi; nell'ultimo mese è arrivato anche il rinnovo del contratto di Matteo Darmian e si starebbe lavorando per rinnovare il prestito di Francesco Acerbi dalla Lazio per un'altra stagione in nerazzurro.

Anche la Juventus sarebbe sul difensore

Su Araujo del Barcellona ci sarebbe anche l'interesse della Juventus, ma molto dipenderebbe dalla futura qualificazione della squadra bianconera alle prossime coppe europee; in caso di qualificazione potrebbero arrivare importanti rinforzi per la formazione allenata da Massimiliano Allegri.

Ronald Araujo potrebbe essere una prima scelta per la Juventus, che sul difensore uruguaiano potrebbe anche investire una cifra importante per provare a convincere il Barcellona a cederlo a prescindere dall'eventuale rinnovo contrattuale con il club blaugrana.