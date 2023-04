Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da tuttojuve.com, la Juventus non vorrebbe cedere Dusan Vlahovic per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. Qualora l'attaccante serbo dovesse partire, allora i bianconeri potrebbero lanciare l'assalto a Rasmus Hojlund, centravanti del 2003 attualmente in forza all'Atalanta

La Juve cederebbe Vlahovic solo per un'offerta vicina ai 100 milioni

La Juventus secondo le indiscrezioni rese note da Tuttojuve.com non vorrebbe vendere Dusan Vlahovic in quanto lo riterrebbe un profilo sul quale puntare per il prossimo futuro.

Tuttavia la dirigenza bianconera potrebbe cambiare idea sulla cessione dell'attaccante serbo ma solo nel caso in cui arrivasse alla Continassa un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. Il Real Madrid, che nelle ultime settimane starebbe pensando a Vlahovic e ad una possibile offerta da recapitare alla Juventus da 60 milioni di euro, potrebbe dunque dover alzare la posta in palio qualora desiderasse davvero acquisire il classe 2000.

Se così fosse la Juventus avrebbe poi un maxi tesoretto da poter spendere sul mercato ed il profilo che piacerebbe ai bianconeri per sostituire Dusan Vlahovic sarebbe quello di Rasmus Hojlund. Il giovane centravanti classe 2003 attualmente in forza all'Atalanta sta vivendo una stagione da assoluto protagonista che avrebbe permesso al valore del suo cartellino di triplicare in pochi mesi.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal Corriere di Bergamo infatti, il presidente della “Dea” Percassi non si accontenterebbe più dei 40/45 milioni che sarebbero stati richiesti fino a qualche settimana fa per l'attaccante danese ma avrebbe alzato il tiro portando la valutazione del calciatore ad una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Una somma di cui realisticamente parlando la Juventus potrebbe disporre solo con una cessione di un big come il succitato Vlahovic.

Juve, per il centrocampo starebbe tornando di moda il nome di Carlos Soler del PSG

La Juventus starebbe guardando anche al mercato dei centrocampisti ed uno dei nomi attenzionati dai bianconeri risulterebbe essere quello di Carlos Soler.

Il fantasista spagnolo era stato già cercato dalla Juve nelle scorse stagioni ma le alte richieste che ammontavano a circa 40 milioni di euro per il suo cartellino avrebbero sempre bloccato un eventuale trattativa.

Soler è poi approdato al PSG ma il suo scarso utilizzo nella compagine francese starebbe facendo riaccendere l'interesse da parte dei bianconeri che sparerebbero di strapparlo ai parigini magari mettendo in piedi una trattativa in stile Paredes vale a dire un prestito con diritto di riscatto.