Arriva la penultima giornata di campionato di Serie C per il Crotone, che si appresta a disputare la trasferta dello Stadio "Guariglia" di Agropoli, dove domenica 16 aprile alle ore 17:30 gli squali saranno contrapposti alla Gelbison del tecnico Giuseppe Galderisi.

La gara, sul fronte calabrese, sarà condizionata da tre assenze importanti: non prenderanno parte alla trasferta i centrocampisti Theophilus Awua e Jacopo Petriccione, oltre all'attaccante e capocannoniere della squadra Guido Gomez. Recuperato e nella lista dei convocati è invece il difensore Davide Bove.

Crotone, Zauli in cerca di conferme

A presentare la sfida nella conferenza stampa della vigilia è stato il tecnico del Crotone, Lamberto Zauli, il quale ha spiegato: "Petriccione assente? Sarà sostituito da Carraro. Andremo a giocare sul campo della Gelbison, oltretutto veniamo da una sconfitta e in genere di ha voglia di farla dimenticare in fretta. Sarà una gara su un campo caldo, vista la classifica hanno bisogno di fare punti per uscire dalla zona Play-Out e ottenere la salvezza. Sarà partita vera, noi dovremo presentarci col giusto atteggiamento e la giusta qualità tecnica".

Sull'ambiente di Crotone il tecnico ha le idee chiare: "La gente vuole bene al Crotone e spera che possa ritornare in categorie diverse.

Questa responsabilità la sentiamo, abbiamo sempre cercato di creare un rapporto aperto con il pubblico che potrà darci una mano nelle partite dove il loro supporto potrà fare la differenza".

Un Crotone con dubbi di formazione

Come confermato da Lamberto Zauli gli squali non avranno a disposizione Guido Gomez, che salterà la sfida a scopo precauzionale.

Non ci sarà neppure il centrocampista Theiphilus Awua, ancora fermo ai box.

Assente anche Jacopo Petriccione, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo la gara interna contro l'Audace Cerignola. Recuperato invece il centrale difensivo Davide Bove che dovrebbe avere una maglia da titolare. Verso l'impiego dal primo minuto anche per l'esterno Vasile Mogos.

All'andata un pareggio

Nel match del girone di andata tra Crotone e Gelbison allo Stadio Comunale "Ezio Scida" il risultato maturato al termine dei 90 minuti fu di 1-1. A passare in vantaggio furono gli ospiti con una rete siglata al 52' da Fornito. A pareggiare i conti al 71' fu Cosimo Chiricò per il Crotone. Nel finale di gara ci fu l'espulsione rimediata al 77' da Cargnellutti per la Gelbison.

Proprio da quella sfida gli squali, pareggiando per la prima volta in casa, persero alcune delle proprie certezze, andando a far crescere il divario in termini di punti con la capolista Catanzaro, che da lì ad alcune settimane prese il largo verso la promozione in Serie B.