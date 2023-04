La Juventus è già al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. In particolare in difesa potrebbero arrivare due terzini e un centrale. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe anche Kalidou Koulibaly, trasferitosi dal Napoli al Chelsea nello scorso mercato estivo, ma che potrebbe lasciare la società inglese nei prossimi mesi.

I Blues hanno effettuato diversi investimenti negli ultimi mesi a tal punto che i vari tecnici che hanno guidato la rosa inglese hanno avuto non poche problematiche di gestione, quindi l'obiettivo per l'estate sarebbe di sfoltire la rosa.

Possibile offerta dei bianconeri per Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Kalidou Koulibaly. Il centrale potrebbe lasciare il Chelsea a prezzo tutto sommato contenuto, si parla di circa 25 milioni di euro, magari pagabili in diverse stagioni.

Non è da scartare la possibilità che nell'eventuale trattativa fra i torinesi e i Blues possa rientrare Denis Zakaria, già al Chelsea in prestito in questa stagione, anche se attualmente l'esigenza principale della società inglese pare essere quella di alleggerire numericamente la rosa.

Koulibaly sarebbe un rinforzo importante e si andrebbe ad integrare nel reparto difensivo juventino ai vari Bremer, Gatti, Danilo e Bonucci.

La Juventus intanto starebbe lavorando anche all'acquisto di due terzini, per la fascia sinistra piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli o l'argentino Valentin Barco del Boca Juniors, per quanto riguarda invece la fascia destra il preferito sarebbe lo svedese Emil Holm dello Spezia.

La carriera professionale di Koulibaly

Nato nel 1991, cresciuto calcisticamente nel club francese del Metz e in quello del Saint Diè, nel 2012 Kalidou Koulibaly si trasferisce ai belgi del Genk per circa 1 milione di euro, rimanendovi per due stagioni.

Nell'estate 2014 poi arriva al Napoli per circa 7 milioni di euro. Nel frattempo si afferma come uno dei punti di riferimento della nazionale del Senegal, vincendo anche la Coppa d'Africa del 2021. Nella società campana gioca per otto anni, fino all'estate 2022, quando - complice anche il contratto in scadenza a giugno 2023 - viene ceduto al Chelsea per circa 38 milioni di euro.

In quelle settimane si era parlato sui media anche di un interesse della Juventus per il giocatore: alla fine però la società bianconera, per sostituire de Ligt, aveva deciso di acquistare Bremer dal Torino.