La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra campionato, Coppa Italia ed Europa League. La qualificazione alle semifinali della competizione europea da parte della squadra bianconera ha consolidato la posizione di Massimiliano Allegri anche se le critiche nei confronti del tecnico non sono mancate per il gioco della squadra bianconera. Attualmente sembra difficile un suo addio a giugno ma dalla Francia arrivano notizie di mercato interessanti su un possibile ritorno alla Juventus di Zinedine Zidane, che è stato cinque stagioni nella società bianconera da giocatore prima del trasferimento al Real Madrid.

Il francese sarebbe pronto a ritornare da tecnico a Torino e potrebbe accettare l'esperienza professionale anche nell'eventualità in cui la Juventus per le note vicende giudiziarie potrebbe non disputare le competizioni europee nella stagione 2023-2024.

Il tecnico Zidane gradirebbe allenare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi Zinedine Zidane sarebbe pronto a ritornare a Torino come tecnico. Starebbe aspettando un'offerta della società bianconera per iniziare un nuovo progetto sportivo e potrebbe valutare la Juventus anche nel caso in cui la squadra bianconera non dovesse disputare le competizioni europee nella stagione 2023-2024. Qualche mese fa un suo ex compagno di squadra a collaboratore Lionel Charbonnier in un'intervista dichiarò: 'Se te ne vai dal Real Madrid devi trovare una squadra a quell'altezza, come il Paris Saint Germain.

Ma lui del Paris Saint Germain mi ha detto che per allenare servono legami personali'. Rapporto che evidentemente ha con la società bianconera, dove ha giocato dal 1996 al 2001 prima di trasferirsi al Real Madrid. Sui social la notizia di un possibile ritorno di Zidane alla Juventus ha avuto il gradimento di molti tifosi bianconeri, molti di questi chiedono la sostituzione di Massimiliano Allegri dopo le ultime due stagioni deludenti della squadra bianconera.

D'altronde Zidane ha vinto tutto al Real Madrid prima della decisione del tecnico di lasciare la società spagnola. Sono due stagioni che non allena e il tecnico sarebbe pronto a guidare di nuovo una società. Difficilmente sarà una nazionale, si era parlato di quella francese fino ad inizio 2023, poi è arrivata la decisione della Federazione calcistica di confermare Didier Deschamps alla guida della rappresentativa francese.

Le carriera professionale da tecnico di Zidane

Il tecnico Zidane è sinonimo di vittoria, non solo da giocatore ma anche da tecnico. Nella sua esperienza professionale al Real Madrid ha vinto 2 campionati spagnoli, 2 Supercoppe europee, 3 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per club. Nella società spagnola ha dimostrato non solo di vincere ma anche di valorizzare diversi giovani che sono diventati un riferimento della società spagnola.