Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Calciomercato.com, la Juventus nella prossima estate potrebbe tornare su Kalidou koulibaly, centrale difensivo senegalese attualmente in forza al Chelsea. Inoltre, stando a quanto riferito dal Messaggero, starebbero aumentando i club che avrebbero messo gli occhi addosso a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che piacerebbe alla Juve.

Calciomercato Juve, i bianconeri potrebbero tornare su Koulibaly in estate

La Juventus, a giugno, potrebbe tornare in sede di calciomercato per rinforzare la linea difensiva ed uno dei nomi che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Kalidou Koulibaly.

Il senegalese era stato seguito dalla “Vecchia Signora” già nella scorsa estate ma l’improvviso inserimento del Chelsea e la volontà del calciatore di non voler andare in una diretta rivale del Napoli fece sì che Koulibaly scegliesse il club inglese. Tuttavia, la sua annata con la maglia dei “Blues” in Premier League non sarebbe stata finora delle migliori ed il presidente del Chelsea, Todd Boehly, starebbe pensando di metterlo sul mercato a giugno per rientrare di una cifra vicina a quella spesa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus starebbe dunque pensando di bussare alla porta del Chelsea per sperare di riportare Koulibaly in Italia, ma questa volta con la maglia bianconera.

C’è comunque da sottolineare come il calciatore stesso, che già rifiutò la Juve per affetto nei confronti del Napoli, potrebbe di nuovo scegliere di respingere le lusinghe della “Vecchia Signora”. Oltre a Koulibaly, la Juventus avrebbe pensato a Chris Smalling per rinforzare la difesa, tuttavia, notizie recenti vorrebbero il centrale della Roma vicino ad un rinnovo che lo legherebbe al club capitolino per i prossimi 2 anni.

Juventus, starebbe aumentando la concorrenza per MIlinkovic-Savic: anche Arsenal e Newcastle seguirebbero il serbo

La Juventus, in queste ultime settimane, starebbe intensificando i contatti con la Lazio per Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che andrà in scadenza di contratto con il club biancoceleste nel 2024. Il suo cartellino, ad ora, verrebbe valutato dal presidente Claudio Lotito circa 40 milioni di euro, una somma che secondo il quotidiano romano Il Messaggero, starebbe attraendo le attenzioni di almeno due club in Premier League, l'Arsenal ed il Newcastle.

Se cosi fosse, aumenterebbero le concorrenti per Milinkovic-Savic e di conseguenza la Juventus potrebbe ripiegare su Davide Frattesi, profilo più giovane e meno costoso. Per il centrocampista del Sassuolo il ds degli emiliani Giovanni Carnevali non accetterebbe meno di 30 milioni di euro dei quali il 30% spetterà di diritto alla Roma di José Mourinho.