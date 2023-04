La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando sul mercato per trovare un sostituto per il partente Milan Skriniar. Il giocatore individuato potrebbe essere Mouctar Diakhaby del Valencia, il quale potrebbe arrivare in estate per circa 10 milioni di euro.

La scelta dell'erede di Skriniar: Mouctar Diakhaby

L'Inter avrebbe individuato il possibile sostituto di Milan Skriniar nella Liga spagnola: il difensore del Valencia Mouctar Diakhaby.

Il giocatore franco-guineano sarebbe stato già contattato dagli emissari del club nerazzurro che starebbero pensando a un'offerta al club spagnolo di circa 10 milioni di euro per ottenere le prestazioni del ventiseienne.

La trattativa potrebbe decollare soprattutto in caso di retrocessione del club spagnolo: infatti il Valencia è attualmente al 17° posto e rischia la permanenza nella Liga, in tal caso alcuni elementi potrebbero lasciare la squadra a prezzi "al ribasso".

Il difensore era arrivato al Valencia nel 2018 per circa 15 milioni di euro dall'Olympique Lione; in questa stagione ha disputato 19 partite nel campionato spagnolo, segnando due reti.

La situazione della difesa dell'Inter

La dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro già da alcuni mesi per il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni, che però tarderebbe ad arrivare; il difensore, qualora non si trovasse un accordo per il suo rinnovo entro fine stagione, potrebbe finire sul mercato in estate.

L'Inter avrebbe già fissato il prezzo del suo difensore italiano: almeno 40 milioni di euro per chi volesse intavolare una trattativa.

Tra i club interessati al difensore ci sarebbe anche la Juventus, che vorrebbe provare a strappare un accordo con Alessandro Bastoni per ragionare anche su un eventuale trasferimento a Torino a parametro zero tra due stagioni, nel caso in cui i nerazzurri rifiutassero un trasferimento in estate alle cifre proposte dai bianconeri, che potrebbero arrivare al massimo a 30 milioni di euro.

Tra i sicuri partenti in nerazzurro figura Milan Skriniar, ma probabilmente anche Danilo D'Ambrosio; più complessa è la situazione di Stefan De Vrij: il suo contratto è in scadenza nel giugno di quest'anno ma nelle ultime settimane sembrerebbero essersi aperti degli spiragli per il rinnovo.

Invece è stato recentemente rinnovato il contratto di Matteo Darmian, che resterà dunque in nerazzurro almeno fino al 2027, per circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, più eventuali bonus legati al rendimento personale e della squadra.