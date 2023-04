Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da juvenews.eu, passione Inter.com e milannews.it, le tre grandi del calcio italiano avrebbero messo nel mirino determinati profili da sondare poi la prossima estate. La Juventus potrebbe così tentare di far tornare in bianconero Leonardo Spinazzola, esterno della Roma che andrà in scadenza di contratto nel 2024, il Milan penserebbe invece a Nicolò Zaniolo con Tommaso Baldanzi dell’Empoli come alternativa mentre l'Inter avrebbe infine messo nel mirino Mateo Reteguí del Tigre.

La Juventus osserverebbe Leonardo Spinazzola della Roma per la fascia sinistra

Per la prossima stagione la Juventus sarebbe alla ricerca di un esterno sinistro che possa alternarsi ad Alex Sandro nella fase difensiva e a Kostic in attacco. Il profilo che la formazione bianconera osserverebbe per questo scopo sarebbe una vecchia conoscenza del club, vale a dire Leonardo Spinazzola: il fluidificante attualmente in forza alla Roma andrà in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2024 e le parti, secondo quanto riferito da fichajes.net, sarebbero distanti dal trovare un accordo per continuare insieme.

Per questa ragione il general manager della formazione capitolina Thiago Pinto potrebbe dover ascoltare nella prossima estate le offerte in arrivo, il tutto per non rischiare poi di perderlo a parametro zero nel 2024.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe spendere per un calciatore trentenne che solo un anno fa veniva considerato uno dei migliori laterali sinistri in circolazione.

Calciomercato Milan, se Brahim Diaz non dovesse essere confermato piacerebbero Zaniolo o Baldanzi

Il Milan nei prossimi mesi dovrà capire se riscattare o meno Brahim Diaz dal Real Madrid per la cifra già pattuita con gli spagnoli di 22 milioni di euro.

Qualora Maldini e Massara decidessero di non confermare il classe ‘99 allora i due dirigenti rossoneri potrebbero tornare in sede di Calciomercato per acquisire un attaccante che sia capace di giocare sia sulla trequarti che sulle fasce. Sarebbero due i nomi che il Milan starebbe osservando al riguardo, ovvero Nicolò Zaniolo e Tommaso Baldanzi: per quanto concerne Zaniolo, l'esterno ex Roma ed attualmente in forza al Galatasaray avrebbe nel contratto una clausola rescissoria che lo libererebbe per la cifra di 35 milioni di euro.

Meno oneroso sarebbe invece il profilo di Baldanzi, giovane fantasista dell'Empoli che la società toscana valuterebbe circa 15 milioni di euro.

Inter, Retegui sarebbe uno dei profili osservati per la prossima estate

Al termine della stagione in corso, l'Inter dovrà capire se prolungare il prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea per un altro anno e confermare la presenza di Edin Dzeko, attaccante bosniaco di trentasette anni che andrà in scadenza di contratto a giugno.

Se uno dei due non dovesse rimanere alla Pinetina allora i nerazzurri potrebbero lanciare l'assalto a Mateo Retegui: Il giovane attaccante italo argentino milita attualmente nel Tigre e la sua valutazione si attesterebbe intorno ai 15 milioni di euro. L'Inter, che starebbe pensando di creare una coppia tutta sudamericana con Lautaro, potrebbe però doversela vedere in sede di calciomercato con la Lazio e l’Eintracht Francoforte per accaparrarselo.