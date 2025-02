In attesa del derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus continua a pianificare le prossime mosse per la sessione estiva di Calciomercato.

Lo snodo cruciale sarà rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare Torino, con l'Arsenal che potrebbe ritornare fortemente sul numero nove bianconero.

Nel mirino dei bianconeri c'è invece un difensore, Sam Beukema, centrale del Bologna che costa 20 milioni di euro.

Arsenal, ko Havertz e Gabriel Jesus, possibile offerta per Vlahovic in estate

I Gunners che devono far fronte ai brutti infortuni rimediati da Havertz e Gabriel Jesus sono già alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione con l'obiettivo di ampliare le soluzioni a disposizione di mister Arteta.

Già a gennaio l'Arsenal aveva provato a sondare il terreno per Vlahovic senza successo ma in estate la situazione potrebbe cambiare. Senza il rinnovo di contratto che scade nel 2026, la Juventus potrebbe infatti decidere di cedere il calciatore per non perderlo a parametro zero. Il club inglese potrebbe quindi iniziare una vera e propria trattativa con la Vecchia Signora che chiede una cifra vicina ai 40-45 milioni di euro per cedere l'ex Fiorentina.

L'eventuale addio di Vlahovic potrebbe collegarsi al futuro di Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal Psg che viene valutato attorno ai 50 milioni di euro. Giuntoli è già al lavoro per trattenere il francese con il Psg che vorrebbe una cessione a titolo definitivo già per la prossima estate.

Con l'addio di Vlahovic, il club bianconero avrebbe la liquidità necessaria per accontentare i parigini e ed accaparrarsi a titolo definitivo le prestazioni di Kolo Muani.

Juve-Inter, possibile sfida sul mercato per Beukema

Sul fronte delle entrate invece, i bianconeri starebbero sondando il terreno per Sam Beukema, difensore olandese in forza al Bologna che tanto bene sta facendo sotto la gestione di Vincenzo Italiano.

Lanciato proprio da Thiago Motta, l'ex Az è subito diventato un perno della retroguardia rossoblù e con Italiano si è confermato ad alti livelli tanto da attirare su di se l'interesse di molte società italiane ed europee. Tra queste ci sono la Juventus ma anche l'Inter che potrebbe decidere di cedere uno tra Acerbi e De Vrij per poi investire su un centrale di prospettiva ma di qualità.

Sia per i bianconeri che per i nerazzurri la trattativa non appare semplice vista la richiesta del Bologna che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

L'eventuale ruolo di Beukema nei moduli di Inzaghi e Motta

Sia per l'Inter che per la Juventus, il centrale olandese classe 98 rappresenterebbe un grande colpo che andrebbe a puntellare il reparto difensivo.

Nella Juventus, Beukema andrebbe a ricoprire il ruolo di centrale di destra e all'occorrenza di terzino bloccato in un'eventuale costruzione a tre che Thiago Motta utilizzava proprio durante la sua esperienza sulla panchina rossoblù.

Anche nell'Inter di Simone Inzaghi, il difensore rossoblù potrebbe occupare diverse posizioni come quella di centrale ma anche come braccetto di destra e diventare così un'alternativa di spessore ai vari Pavard e Bisseck.