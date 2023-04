Nelle scorse ore il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato la momentanea restituzione dei punti alla Juventus dopo il ricorso vinto dai bianconeri al Collegio di Garanzia del Coni.

Dello stesso argomento hanno parlato i giornalisti Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, e Massimo Pavan su Tuttojuve.com

Mourinho sulla Juventus: 'Sapevo da tempo che sarebbe andata cosi, sono in Italia da tanto tempo'

José Mourinho ha parlato nella conferenza stampa dopo la gara vinta dalla Roma in Europa League contro il Feyenoord e tra gli argomenti toccati dal tecnico portoghese, c'è stato anche il ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione e accettato dal Collegio di Garanzia del Coni, che ha momentaneamente restituito annullato la penalizzazione ai bianconeri.

Ecco quanto ha detto il manager lusitano: "Sono in Italia da tempo, non mi dice nulla. Da tempo dicevo di dimenticare -15, io pensavo uscisse alle 21 la sentenza. A me non cambia nulla".

Nei giorni precedenti, al termine della gara di campionato giocata e vinta dalla Roma contro il Torino, Mourinho aveva detto a tal proposito: "Noi terzi? Siamo sicuri che la Juventus non abbia 59 punti? Certo, a quel punto saremmo quarti, siamo in Italia".

Zazzaroni: 'Il collegio di Garanzia del Coni ha confermato la colpevolezza della Juve'

Anche il direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni ha commentato in un editoriale sulle pagine del quotidiano romano quanto accaduto con il ricorso della Juventus accettato dal Collegio di Garanzia del Coni.

Ecco quanto scritto in merito dal giornalista: "Il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato la colpevolezza della Juventus, stabilendo tuttavia che i 15 punti di penalizzazione sono scarsamente motivati. L’impianto accusatorio del procuratore Chiné ha così retto nella sostanza e nella forma. Il rinvio alla Corte d’appello federale servirà a rideterminare la quantità di punti da togliere ai bianconeri".

Zazzaroni ha poi sottolineato come nel processo di rinvio, Chiné richiederà una nuova sanzione che dovrebbe essere di natura afflittiva e che potrebbe essere mirata a escludere dalla Champions League la Juventus.

Pavan: 'Ora chi risarcisce la Juventus per aver sbagliato la prima sentenza?'

Anche il giornalista Massimo Pavan ha commentato il ricorso parzialmente vinto dalla Juventus sul caso plusvalenze, scrivendo queste parole sul portale Tuttojuve.com: "Chi risarcisce la Juve per la prima sentenza sbagliata dalla corte di appello?

Il Consiglio di garanzia ha rimandato alla corte di appello per la sentenza di secondo grado, giudicata, quindi non equa. Chi risarcisce la Juventus per aver fatto una buona parte di stagione con una classifica sbagliata in difetto, chi la risarcisce per i danni di immagine e quelli emozionali sui suoi calciatori? Creedo che qualcuno dovrebbe sborsare rimborsi milionari".