Nonostante mister Massimiliano Allegri abbia un contratto con la Juventus in vigore fino al 2025 non mancano le indiscrezioni sui possibili sostituti. Fra i nomi accostati alla panchina deli bianconeri per la prossima stagione c'è anche quello di Gian Piero Gasperini, che sta facendo un lavoro importante nell'Atalanta.

Si tratta di un tecnico che sa valorizzare i giovani e che ha bisogno di giocatori disposti a sacrificarsi; per questo accanto a lui potrebbe essere ideale un direttore sportivo come Cristiano Giuntoli, in quanto sarebbe in grado di trovare i giocatori ideali al calcio del tecnico piemontese.

Proprio di questo aspetto ha parlato di recente in un'intervista a Tmw Radio anche Massimo Brambati.

Massimo Brambati ha parlato del possibile ingaggio di Gasperini da parte della Juventus

'Se lo chiama la Juventus ci va di corsa. Quando scegli uno come lui devi avere i giocatori a disposizione per lavorare, devi sapere che basa tutto su intensità, sulla corsa, non puoi tenere giocatori di un certo livello', sono queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in una recente intervista a Tmw Radio relativamente a Gasperini.

L'agente sportivo ha aggiunto: 'Con un tecnico come Gasperini ci deve essere un direttore sportivo importante. Sarebbe ideale Giuntoli, perché conosce i giocatori non solo dal punto di vista tecnico, ma anche fisico'.

In caso di addio anticipato di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus (con cui ha comunque un contratto fino al giugno 2025) circolano sui media sportivi anche altri profili di allenatori più giovani come Roberto De Zerbi, che sta disputando una stagione importante al Brighton in Premier League, e Igor Tudor tecnico dell'Olympique Marsiglia in Ligue 1.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto deve valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza a fine giugno. La società cercherà di confermare Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Alex Sandro; mentre secondo le ultime indiscrezioni è possibile una partenza a parametro zero per Juan Cuadrado.

Per quanto riguarda il centrocampo, con la probabile partenza di Leandro Paredes (che non dovrebbe essere riscattato dal Psg) potrebbe rimanere a Torino Nicolò Rovella, che ritornerà dal prestito al Monza a giugno e dovrebbe far parte della rosa bianconera per la stagione 2023-2024 per essere la prima alternativa a Manuel Locatelli.