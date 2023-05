La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo, anche in merito ai giocatori in scadenza di contratto a giugno, come Alex Sandro, Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Juan Cuadrado. Riguardo proprio al laterale colombiano, il giornalista Luca Momblano a Juventibus ha sottolineato che ci sarebbe stato un incontro fra le parti in cui si sarebbe deciso per l'addio del giocatore: arrivato in bianconero nel 2015, dopo otto anni Cuadrado potrebbe quindi lasciare la Juve.

Occorrerà valutare se rimarrà nel campionato italiano (considerando ad esempio l'interesse dell'Inter) o se eventualmente farà un'esperienza professionale in un altro paese: si parla ad esempio di un interesse di diverse società americane.

Cuadrado dovrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno

"La Juventus e Cuadrado sicuramente non proseguiranno insieme. C’è già stato un incontro tra l’agente del calciatore e la Juventus terminato con una stretta di mano che conferma l’addio a fine stagione", sono queste le dichiarazioni di Luca Momblano riportate dall'account Twitter di Rid The Rock.

Riguardo all'immediato - intanto - potrebbe essere promosso in alcune occasioni sulla fascia destra come vice-Cuadrado il giovane classe 2002 Tommaso Barbieri, anche in considerazione dell'infortunio di Mattia De Sciglio, che non rientrerà prima di fine 2023 o inizi 2024, a causa della rottura del legamento del ginocchio nel match contro il Lecce.

Da valutare il futuro di Alex Sandro

Sulla fascia sinistra invece va ancora deciso il futuro di un altro giocatore in scadenza contrattuale il 30 giugno, ossia Alex Sandro. Nel suo contatto è presente un clausola di prolungamento automatico per un'altra stagione a circa 6 milioni di euro a stagione (l'ingaggio che attualmente guadagna il brasiliano) che scatterebbe qualora dovesse raggiungere le 40 presenze stagionali in tutte le competizioni.

Il giocatore ha disputato fino ad adesso 34 match in questa stagione, pertanto è a 6 gare dall'attivazione. Mancando cinque partite di Serie A e al massimo 3 match di Europa League non è da scartare la possibilità che quindi il suo impiego venga "gestito" da Allegri, per non far scattare la clausola. Successivamente Alex Sandro potrebbe valutare il prolungamento di contratto con la Juve, ma ad un ingaggio minore rispetto a quello che percepisce attualmente.