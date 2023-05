Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha fatto bene in queste ultime settimane all'Inter ma il suo cartellino resta di proprietà del Chelsea e a fine anno bisognerà discutere della sua eventuale permanenza all'ombra del Duomo. Cosa che non sembra essere scontata, visto che ci sarebbe un altro club di Serie A che avrebbe messo gli occhi su Big Rom in vista della prossima estate. Si tratta del Napoli, che potrebbe cedere Victor Osimhen, che piace molto a tutti i top club europei, soprattutto il Paris Saint Germain.

In quel caso sarebbe pronto un tentativo per l'attaccante nerazzurro.

Anche il Milan andrà alla ricerca di una prima punta tra un paio di mesi visto che Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto e Divock Origi non ha dato le giuste garanzie dal punto di vista del rendimento. Il grande sogno di Paolo Maldini sarebbe Dusan Vlahovic, che non sembra essere ritenuto intoccabile dalla Juventus.

Napoli su Lukaku

Romelu Lukaku sta tornando gradualmente ai suoi livelli e non è un caso che sia stato decisivo nelle ultime partite dell'Inter tra campionato, coppa Italia e Champions League. La prima parte di stagione è stata pesantemente condizionata dal grave infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre quattro mesi, ma adesso Big Rom ha riconquistato la fiducia dei propri tifosi.

Al momento sono sei i gol messi a segno in campionato, a fronte di tre reti in Champions e una in Coppa Italia, gran parte segnati da febbraio in poi. La sua permanenza a Milano, però, è tutt'altro che sicura visto che il cartellino è di proprietà del Chelsea e in questi ultimi giorni ci sarebbero stati dei sondaggi da parte del Napoli.

Gli azzurri potrebbero cedere Victor Osimhen, con diversi top club europei pronti a sfondare il muro dei 100 milioni di euro per il nigeriano. In caso di cessione del centravanti nigeriano, i partenopei potrebbero girare parte di quel tesoretto, sui 30 milioni di euro più bonus, cifra che l'Inter non sembra disposta ad investire visto che al massimo proverà a rinnovare il prestito per un'altra stagione.

Decisiva, dunque, sarà la volontà dello stesso Lukaku.

Milan su Vlahovic

Il Milan cercherà sicuramente un rinforzo al centro dell'attacco visto che manca un centravanti che possa garantire tra i 15 e i 20 gol all'interno della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nel mirino del Milan ci sarebbe Dusan Vlahovic, che la Juventus non considera incedibile. La sua valutazione si aggira sui 60 milioni di euro, cifra notevole ma che i rossoneri potrebbero abbassare mettendo sul piatto il cartellino di uno tra Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, valutati entrambi tra i 30 e i 40 milioni di euro.