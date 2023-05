Riscattare la sconfitta nel derby di Champions e conquistare tre punti fondamentali in campionato. Sono questi gli obiettivi del Milan di Stefano Pioli che sabato alle ore 18:00, sarà di scena allo Stadio Picco contro lo Spezia di Leonardo Semplici, reduce dal pesante ko contro la Cremonese ed a caccia di tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Milan, chance per Rebic e Origi

Per quanto concerne la possibile formazione, Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 ma dovrebbe effettuare molti cambi rispetto al derby europeo contro l'Inter. Vista l'assenza di Leao, il reparto offensivo dovrebbe esser formato da Ante Rebic e Origi, in netto vantaggio su Giroud per una maglia da titolare.

A completare il reparto offensivo spazio a Messias e Saelemaekers, con Brahim Diaz pronto a subentrare a gara in corso. Ancora panchina per De Ketelaere.

A centrocampo, pesa l'assenza di Bennacer che ha terminato la propria stagione a causa della lesione al ginocchio [VIDEO] rimediata contro i nerazzurri. In mediana dovrebbe esserci la conferma per Sandro Tonali, affiancato da Pobega. In difesa, squalifcato Thiaw. Per questo, Pioli dovrebbe optare per la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori, mentre sulle corsie possibile conferma per Calabria e Theo Hernandez. Quest'ultimo resta in ballottaggio con Ballò Tourè. In porta, confermatissimo Mike Maignan.

Capitolo infortunati: oltre Leao e Bennacer, ancora out Zlatan Ibrahimovic che spera in un possibile rientro nelle ultime sfide di campionato.

Spezia, Semplici si affida a Nzola

Dopo il pesante ko contro la Cremonese, lo Spezia è alla ricerca di una vittoria per avvicinarsi alla zona salvezza che dista 3 punti dal Verona e 4 dal Lecce, impegnati nelle sfide contro Torino e Lazio.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico spezzino dovrebbe confermare il 4-3-3 delle ultime scelte e schierare dal primo minuto Mbala Nzola, che torna titolare dopo il problema muscolare che lo ha condizionato nelle ultime settimane.

Il bomber dello Spezia autore di 13 reti in campionato, dovrebbe esser affiancato da Gyasi e Verde, vista l'assenza di Agudelo.

A centrocampo, conferma per il terzetto formato da Ekdal, Esposito e Bourabia, mentre in difesa pesa l'assenza di Simone Bastoni. Per questo, Semplici potrebbe pensare al rientro tra i titolari di Reca, che potrebbe completare la retroguardia assieme ad Amian, Ampadu e Nikolaou.

In porta, confermatissimo Dragowski.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Spezia:

Spezia: Dragowski; Amian, Nikolaou, Ampadu, Reca; Ekdal, Esposito, Bourabia; Gyasi, Nzola, Verde.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Rebic, Messias, Saelemaekers, Origi.