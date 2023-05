La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo prospetto per l'attacco del futuro: il nome nuovo sarebbe quello di Luka Romero, diciottenne attaccante della Lazio, che nel prossimo giugno andrà in scadenza di contratto e che potrebbe dunque arrivare a Milano a parametro zero.

L'aspetto che però potrebbe frenare il suo arrivo in nerazzurro sarebbe la richiesta del suo agente per la stipula di un nuovo contratto di circa 5 milioni di euro di commissioni, considerate eccessive per un profilo molto giovane con poche presenze in Serie A. A riportare l'indiscrezione fcinternews.it.

La nuova idea dell'Inter per l'attacco del prossimo campionato: Luka Romero

Il fantasista offensivo della Lazio andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno e stando alle ultime indiscrezioni il giocatore non dovrebbe rinnovare con il club biancoceleste; il suo agente avrebbe però richiesto 5 milioni di euro per la firma di un nuovo contratto del giocatore, oltre allo stipendio percepito dal ragazzo di circa 1-1,5 milioni di euro a stagione.

La stessa cifra sarebbe richiesta dai suoi agenti per qualunque nuovo ingaggio in un'altra squadra e questo sembrerebbe rallentare le trattative per una destinazione sicura del ragazzo nel prossimo campionato.

L'investimento comunque sembrerebbe interessare l'Inter, che starebbe cercando rinforzi low cost per la fase offensiva delle prossime stagioni; il giocatore potrebbe essere un profilo interessante da affiancare in rosa a giocatori più esperti.

Il calciatore è connazionale di Lautaro Martinez, che potrebbe guidarlo nel percorso di crescita nel nostro campionato.

La dirigenza nerazzurra potrebbe offrirgli un contratto da circa 1,5 milioni di euro a stagione per quattro anni, investendo sul calciatore e pagando le commissioni agli agenti, anche se la trattativa potrebbe svilupparsi solamente una volta chiariti ed eventualmente raggiunti tutti gli obiettivi stagionali per il club nerazzurro, primo su tutti la certezza di una partecipazione alla prossima Champions League.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate Romelu Lukaku farà ritorno a Londra ed il Chelsea dovrà decidere se trattenerlo o aprire eventualmente ad un nuovo prestito del giocatore ai nerazzurri, che dalle ultime voci di Calciomercato sembrerebbero intenzionati a voler riprovare a tenere 'Big Rom' a Milano, anche se tutto sembrerebbe essere nelle mani del club inglese.

Negli ultimi giorni sembrerebbe essersi aperta una possibilità per il rinnovo del contratto di Edin Dzeko, che andrà in scadenza nel prossimo giugno; sembra invece molto probabile una separazione da Joaquin Correa, che potrebbe andare al Siviglia in prestito.