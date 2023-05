La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la difesa della prossima stagione: il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Tiago Djalò, difensore del Lille. A riportare l'indiscrezione calciomercatonews.com.

L'idea dell'Inter per la difesa del futuro: Tiago Djalò

Il difensore centrale del Lille è fermo da qualche mese per la rottura del legamento crociato del ginocchio e dovrà restare ai box almeno fino al prossimo settembre; questo infortunio però non avrebbe cancellato quanto di buono fatto dal difensore portoghese in questa stagione con la maglia del Lille, proprio le sue prestazioni avrebbero attirato l'interesse dell'Inter sul giocatore.

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un'offerta che possa avvicinarsi ai 20 milioni di euro per provare a convincere il club francese a cedere il talento classe 2000.

La trattativa potrebbe svilupparsi nella prossima estate quando l'Inter avrà chiaro il suo futuro soprattutto a livello europeo con la partecipazione o meno alla prossima Champions League.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Nella prossima finestra di mercato estiva la dirigenza dell'Inter dovrà fronteggiare l'addio di Milan Skriniar, che lascerà i nerazzurri per scadenza contrattuale; il difensore slovacco sembrerebbe avere già un accordo con il Paris Saint Germain per la prossima stagione.

Nella prossima estate anche il contratto di Danilo D'Ambrosio andrà in scadenza e la dirigenza nerazzurra starebbe valutando proprio in queste settimane l'eventuale rinnovo per il difensore italiano.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, insieme a Dario Baccin, starebbero già sviluppando i primi colloqui con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per intavolare un discorso per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi anche nella prossima stagione.

Il difensore italiano si sarebbe trovato molto bene sotto la guida di Simone Inzaghi e parimenti, secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore non rientrerebbe nei piani futuri del tecnico della Lazio Maurizio Sarri, per tanto la sua avventura in nerazzurro potrebbe continuare almeno per un'altra stagione.

Negli scorsi mesi è già stato rinnovato il contratto di Matteo Darmian, uno dei difensori protagonisti dell'importante cavalcata del club nerazzurro in questa Champions League con ottime prestazioni sia contro il Porto che contro il Benfica.

Più delicata sarebbe la situazione relativa ad Alessandro Bastoni; il difensore italiano andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024 e la dirigenza starebbe già lavorando per un suo rinnovo, che però sembrerebbe tutt'altro che scontato, con le parti che sembrerebbero ancora lontane da un accordo.