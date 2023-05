Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione della gara Empoli-Juventus ha ribadito di avere altri due anni di contratto e che per quanto lo riguarda rimarrà alla Juve anche la prossima stagione, aggiungendo che sarà la società a decidere sul suo futuro professionale. Di recente il direttore tecnico Francesco Calvo ha confermato la fiducia al tecnico bianconero, ma comunque non sarebbe del tutto da scartare la possibilità che il club possa decidere di ripartire un nuovo progetto sportivo con una nuova guida tecnica.

A tal proposito negli ultimi giorni è stato accostato alla società bianconera dai media il nome del tedesco Julian Nagelsmann.

La Juventus potrebbe valutare anche Nagelsmann per la panchina in sostituzione di Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Juvelive.it ci sarebbe anche il classe '87 Julian Nagelsmann fra i tecnici graditi dalla Juventus per un'eventuale sostituzione di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese, prima di Empoli-Juventus, ha confermato la volontà di rispettare il contratto fino al 2025 con la società bianconera, ma non sono del tutto escluse novità su Allegri a fine stagione, specie in caso di mancata qualificazione alle coppe europee.

Il tecnico tedesco potrebbe rappresentare il profilo ideale per iniziare un nuovo progetto sportivo basato sui giovani: fra l'altro sia nel Lipsia che nel Bayern Monaco ha dimostrato di saper lavorare valorizzando tanti giocatori emergenti.

Nelle settimane scorse è stato un po' inaspettatamente esonerato dalla società tedesca, venendo sostituito da Tuchel che poi non è riuscito ad arrivare fino in fondo in Champions League e che soprattutto difficilmente riuscirà a portare il Bayern Monaco alla vittoria del campionato (è attualmente secondo a -2 punti dalla capolista Borussia Dortmund a una sola giornata di campionato).

Intanto nelle ultime ore il profilo di Nagelsmann è stato accostato dai media sia al Napoli che al Tottenham.

Il punto sul mercato della Juventus: gli altri nomi per la panchina

La Juventus valuterebbe anche altri nomi in sostituzione di Massimiliano Allegri, fra cui quello di Raffaele Palladino, protagonista di una stagione importante con il Monza. In alternativa circa il nome di Igor Tudor, che si sta confermando in questa stagione con l'Olympique Marsiglia dopo le ottime annate all'Udinese e al Verona.