La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un rinforzo per il settore difensivo della squadra da affidare al tecnico Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, per il quale i nerazzurri potrebbero fare un'offerta di circa 20 milioni di euro in estate.

L'idea dell'Inter per la difesa: Nikola Milenkovic

Il difensore serbo classe 1997 sarebbe finito sul taccuino dei nerazzurri, che avrebbero intenzione di provare un'offerta alla Fiorentina di circa 20 milioni di euro, una valutazione che ai 'Viola' potrebbe essere gradita.

Il difensore in questa stagione ha disputato con la maglia della Fiorentina 26 partite in Serie A, collezionando due reti e un assist; il giocatore era già stato accostato ai nerazzurri nella scorsa finestra di mercato invernale, ma l'operazione è poi saltata per la permanenza nell'organico nerazzurro di Milan Skriniar.

Nella prossima estate però il difensore slovacco lascerà i nerazzurri a parametro zero per trasferirsi alla corte del Paris Saint Germain e dunque la dirigenza dell'Inter avrebbe ripreso il discorso Nikola Milenkovic. La Fiorentina sembrerebbe disposta ad aprire ad una cessione, purchè il pagamento dell'operazione sia in cashe non con contropartite tecnich.

La situazione dell'Inter in difesa per la prossima stagione

La dirigenza nerazzurra starebbe intanto lavorando da diverso tempo con gli agenti di Alessandro Bastoni per cercare di arrivare nel più breve tempo possibile a un rinnovo contrattuale del difensore italiano. Bastoni ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2024 e nel caso dovesse slittare il suo rinnovo, il giocatore potrebbe perfino finire sul mercato nella prossima estate per evitare di perderlo a parametro zero come avverrà per Milan Skriniar.

Sempre in estate andrà in scadenza il contratto di Danilo D'Ambrosio; in questo caso le parti sembrerebbero distanti e dunque sembrerebbe probabile un addio del difensore a parametro zero. Negli scorsi mesi è invece stato rinnovato il contratto di Matteo Darmian, fondamentale in questa stagione con ottime prestazioni soprattutto in Champions League.

Vicino al rinnovo sembrerebbe essere anche Stefan De Vrij, il cui contratto scadrebbe a giugno, con le parti che potrebbero trovare un accordo da annunciare dopo la finale di Champions League contro il Manchester City.

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando anche con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi; Giuseppe Marotta starebbe pensando anche a un riscatto definitivo del difensore, che sarebbe fissato a circa 4 milioni di euro.