La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della partita di campionato contro il Milan fissata per domenica 28 maggio alle ore 20:45.

Questa non è stata una settimana semplice per i bianconeri dopo la nuova penalizzazione e il ko di Empoli, ma Massimiliano Allegri spera che la sua squadra possa comunque chiudere bene il campionato e raggiungere almeno un posto in Europa League.

Per il match contro il Milan, intanto, c'è ancora qualche dubbio di formazione visto che alcuni giocatori non sono al meglio come ha spiegato in conferenza stampa lo stesso Allegri: "Vlahovic punto interrogativo, domani (28 maggio ndr) valuterò e Alex Sandro lo stesso".

Mentre per quanto riguarda Federico Chiesa, il tecnico livornese ha spiegato che contro il Milan potrebbe consegnargli una maglia da titolare: "Però non ho ancora deciso e domani mattina valuterò".

Ipotesi tridente

Massimiliano Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione, visto che deve capire come stanno Dusan Vlahovic e Alex Sandro. Entrambi non sono al meglio e sono ancora due punti interrogativi in vista del match contro il Milan. La valutazione finale su Vlahovic e Alex Sandro verrà fatta solo dopo la rifinitura di domani 28 maggio. La buona notizia, però, arriva in difesa, dove ci sarà un recupero importante, come ha spiegato lo stesso Allegri in conferenza stampa: "Bonucci è a disposizione".

Il capitano della Juventus si era fermato lo scorso 11 maggio nel match contro il Siviglia, ma adesso è nuovamente a disposizione del suo allenatore.

Per la gara contro il Milan ci sarà qualche novità di formazione e non è del tutto da escludere l'ipotesi di vedere il tridente formato da Federico Chiesa, Moise Kean e Angel Di Maria.

Il futuro di Allegri verrà deciso dopo la fine del campionato

La Juventus, nella prossime settimane, sarà chiamata a decidere il futuro della squadra in vista della prossima stagione. In questi giorni, sui media, si è parlato molto anche della permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico livornese ha ancora due anni di contratto e ha spiegato: "La stagione prossima la decideremo il 5 giugno perché dovremo panificare tutta una serie di cose".

Dunque Allegri sembra deciso nel voler rimanere ancora alla Juve: "Ho altri due anni di contratto - ha affermato - e mi impegnerò fino alla fine per fare si che la Juventus l'anno prossimo torni a competere per il campionato".

Infine, Allegri ha voluto fare chiarezza sulle voci secondo le quali avrebbe messo un veto alla società su un possibile arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli: "Sono cose su cui non ho mai messo né bocca, nè ho mai messo il veto".