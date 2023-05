La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La dirigenza è già al lavoro in attesa del possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo, che dovrà valutare soprattutto i rinforzi. In questo momento la Juve starebbe soprattutto definendo le possibili cessioni. A rischio partenza ci sono i giocatori in scadenza a giugno, con Alex Sandro che sembra l'unico che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale. Dovrebbero lasciare Torino anche Cuadrado, Rabiot e Di Maria. A questi potrebbe aggiungersi anche Leonardo Bonucci.

Nonostante abbia ancora un anno di contratto, la società bianconera starebbe valutando la sua cessione. In questa stagione anche a causa degli infortuni non è riuscito ad dare un grande contributo ed è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione.

Possibile cessione di Bonucci a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Il centrale in questa stagione non sta dando un grande contributo e potrebbe lasciare Torino anche per l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. Contro il Lecce è ritornato titolare disputando una buon match ma rimarrebbe poco probabile la sua conferma soprattutto se dovesse essere considerato una riserva.

Uno degli obiettivi di Bonucci sarebbe l'Europeo con la nazionale italiana, che potrebbe essere la sua ultima competizione importante con la rappresentativa allenata da Roberto Mancini. Per questo potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Sul giocatore ci sarebbero diverse società italiane me anche all'estero.

Si parla di interesse dal campionato americano ma un'eventuale trasferimento in America non agevolerebbe una sua eventuale convocazione all'Europeo come dimostrano le scelte recenti di Mancini con Insigne e Bernardeschi attualmente al Toronto che non sono stati più chiamati nella nazionale italiana.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno, come già anticipato ad inizio articolo in riferimento ai giocatori in scadenza di contratto. A questi potrebbe aggiungersi anche Leandro Paredes, in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. Difficilmente sarà riscattato dalla società bianconera, sia per il prezzo di cartellino (circa 20 milioni di euro) che per quello d'ingaggio. Il centrocampista guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. A sostituirlo potrebbe essere Nicolò Rovella, il centrocampista attualmente al Monza farà ritorno a Torino a giugno e dovrebbe far parte della rosa bianconera nella stagione 2023-2024.