La Juventus starebbe valutando dei rinforzi non solo nel ruolo di direttore sportivo ma anche ai vertici della società, dopo le dimissioni dell'ex Consiglio d'Amministrazione per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Sono stati nominati Gianluca Ferrero come presidente e Maurizio Scanavino come amministratore delegato. Non è da scartare la possibilità che l'attuale presidente Ferrero lasci il posto ad un altra figura o che venga integrato il suo lavoro con l'ingaggio di un vice presidente.

Ne ha parlato anche l'attore e speaker radiofonico Edoardo Mecca, grande tifoso della Juventus, che su Twitter ha dato una sua previsione per il ruolo di presidente della società bianconera.

Edoardo Mecca ha parlato del possibile ritorno di Del Piero da presidente alla Juventus

'Secondo me Alessandro Del Piero sarà il nuovo Presidente della Juventus Football Club'. Queste le dichiarazioni di Edoardo Mecca su un post su Twitter. L'attore e speaker radiofonico ha parlato del possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus come presidente. Indiscrezioni di mercato sull'argomento sono arrivate da parte di diversi addetti ai lavori, il giornalista sportivo Franco Leonetti in un articolo su bianconeranews.it ha dichiarato che Del Piero potrebbe rimettere piede a Torino intanto andandoci a vivere dopo anni in cui con la sua famiglia è stato a Los Angeles. Una scelta di vita che potrebbe rappresentare un passo anche verso il ritorno nella società bianconera.

Il post su Twitter di Edoardo Mecca ha avuto molto clamore mediatico, tanti utenti lo hanno commentato sottolineando la speranza di rivedere l'ex capitano nella società bianconera.

I commenti degli utenti al post di Edoardo Mecca

Un utente ha scritto: 'Io spero sempre Michel Platini; anche per dare un segnale politico'. Un altro follower dell'attore ha aggiunto: 'Spero proprio di no.

Ottimo giocatore ma caratterialmente poco credibile: solo carota, niente bastone. Per me, meglio Chiellini che, tra l'altro, ha una laurea che Del Piero non ha. Oltre agli "attributi'. Mecca in un post successivo ha parlato anche del possibile nuovo direttore sportivo sottolineando come, a sua detta, possa essere Cristiano Giuntoli la scelta della società bianconera.

La Juventus starebbe valutando anche altri dirigenti, piacciono Ricky Massara del Milan e Igli Tare della Lazio. C'è da valutare anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri, che potrebbe essere sostituito da un tecnico giovane. Piacciono Roberto De Zerbi e Igor Tudor, entrambi protagonisti di una stagione importante rispettivamente al Brighton e all'Olympique Marsiglia.