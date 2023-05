La Juventus ha appena scoperto chi sarà l'arbitro della gara contro il Siviglia del 18 maggio valevole per il ritorno della semifinale di Europa League.

A dirigere l'incontro ci sarà Danny Makkelie che sarà assistito da Steegstra e de Vries mentre il Var sarà affidato a van Boekel con Rob Dieperink che sarà l'Avar. I precedenti per la Juventus con la direzione di gara del fischietto olandese non sono del tutto confortanti. L'ultima volta che i bianconeri sono stati arbitrati da Makkelie si sono visti annullare tre gol segnati da Alvaro Morata in un match contro il Barcellona di Champions: in quella occasione la Juventus di Pirlo perse per 0-2 proprio contro i blaugrana.

Inoltre Makkelie, qualche anno fa, era salito alla ribalta per aver annullato un gol in nazionale a Cristiano Ronaldo: non convalidò un gol di CR7 nelle qualificazioni Mondiali e subito dopo la partita si scusò con il Portogallo per l'errore.

I precedenti della Juventus con Makkelie

La Juventus e l'arbitro Makkelie si sono incrociati alcune volte e per i bianconeri non sono arrivati risultati del tutto soddisfacenti. Uno dei primi incontri risale alla stagione 2019/2020 quando l'olandese arbitrò i bianconeri, allora allenati da Sarri, in un match contro l'Atletico Madrid. In quella occasione la gara tra la Juventus e i colchoneros è finita con il punteggio di 2-2. I bianconeri, in vantaggio di due gol, vennero ripresi nel finale dall'Atletico Madrid sul pareggio.

L'altro precedente tra la Juventus e Makkelie risale alla stagione 2020/2021 e quella partita lasciò diversi strascichi anche nei giorni successivi. Nella gara contro il Barcellona il fischietto olandese ha annullò tre gol ad Alvaro Morata e ha assegnò un rigore contro i bianconeri, a fine partita arrivò anche un tweet polemico di Lapo Elkann che scrisse: "Complimenti ai dodici giocatori del Barça", facendo evidentemente riferimento alla direzione di gara di Makkelie.

Intanto la Juventus pensa al campo

Comunque sia la squadra bianconera e soprattutto Massimiliano Allegri non si stanno curando dei precedenti con il signor Makkelie e la priorità è quella di pensare al campo.

Tant'è che la Juventus, in queste ore, sta già lavorando alla Continassa e domani 17 maggio sarà vigilia del match di Europa League.

I bianconeri si alleneranno alle 11:30 e nel pomeriggio partiranno per Siviglia, dove poi alle ore 19:40 ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un giocatore della Juventus di cui ancora non si conosce il nome.