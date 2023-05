Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La società rossonero vuole puntellare e aumentare la qualità dell'organico a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di rientrare nella lotta Scudetto per la prossima stagione, e soprattutto continuare il percorso di crescita in Europa che ha portato alla semifinale di Champions League. La trequarti potrebbe subire diverse modifiche in estate, con il Diavolo che monitora diversi profili.

Milan, possibile interesse per Kamada

Tra i profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Kamada, molto apprezzato dalla dirigenza rossonera.

Il trequartista giapponese è pronto a liberarsi a parametro zero dall'Eintracht di Francoforte con il Diavolo che sarebbe in forte pressing sul calciatore. Secondo le ultime notizie di mercato, il club rossonero avrebbe offerto un contratto da circa 3 milioni di euro. Per completare definitivamente l'operazione, il club rossonero vuole capire il futuro di Brahim Diaz che potrebbe ritornare al Real Madrid, e quello di Charles De Ketelaere che potrebbe esser ceduto in prestito.

In attesa di questo aspetto che potrebbe risultare determinante per completare la trattativa, la concorrenza per Kamada aumenta: dal Newcastle passando per il Borussia Dortmund fino ad arrivare al Napoli che potrebbe dire addio ad uno tra Lozano e Politano.

Oltre Kamada, il Milan tiene d'occhio anche la situazione di Kulusevski che potrebbe tornare alla Juventus in estate.

Milan, idea Palacios per il centrocampo

Non solo la trequarti. Il Milan ha l'obiettivo anche di rinforzare la mediana visto il buco lasciato da Frank Kessie e sopratutto visto l'infortunio occorso ad Ismael Bennacer che resterà ai box fino a dicembre per il problema al ginocchio accusato contro l'Inter.

Maldini e Massara stanno prendendo in considerazione diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Exequiel Palacios, talentuoso centrocampista argentino in forza al Bayer Leverkusen e perno della mediana di Xabi Alonso. Il club tedesco chiede una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro per il mediano argentino, che in questa stagione si è ritagliato un ruolo fondamentale nello scacchiere del Bayer.

Oltre Palacios, il Diavolo tiene sempre d'occhio la pista che porta a Ruben Lotfus-Cheek, ormai fuori dal progetto del Chelsea. I Blues chiedono 20 milioni di euro per cedere il centrocampista inglese.

Molto più complicata è la situazione legata a Davide Frattesi, che viene valutato 40 milioni di euro dal Sassuolo. La concorrenza sul centrocampista italiano è importante: dalla Roma alla Lazio, fino ad arrivare al Napoli che potrebbe dire addio a Zielinski a giugno.