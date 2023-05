La Juventus, in queste ore, ha conosciuto le motivazioni che hanno spinto il collegio di garanzia dello sport del Coni a rimandare la sentenza sul caso plusvalenze alla Corte Federale. Lo scorso 20 aprile al club bianconero sono stati di fatto restituiti i 15 punti di penalitá inflitti lo scorso gennaio. Adesso, però, la sensazione è che la Juventus possa subire una nuova penalizzazione, anche se rimodulata rispetto a quella di 15 punti. Delle problematiche vissute dal club bianconero negli ultime mesi ne ha parlato John Elkann: "Combattere e far si che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi perché il calcio è importante per il nostro paese, - ha detto l'amministratore delegato di Exor a margine di un evento che si è tenuto a Napoli - è importante per l'Europa e, come ho già detto tante volte, la Juventus non è il problema ma è parte della soluzione".

Parla John Elkann

La Juventus, in questi mesi, ha dovuto affrontare diverse situazioni extracalcistiche e queste questioni si protraranno anche nelle prossime settimane. Oggi 9 maggio, ha parlato John Elkann, all'indomani delle motivazioni del collegio di garanzia dello sport del Coni in merito alla situazione legata alle plusvalenze: "Noi stiamo lavorando con il presidente Ferrero e con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino". L'amministratore delegato di Exor ha sottolineato che la dirigenza sta facendo tutto con il rispetto delle autorità ma tutelando il club: "In modo da proteggere gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo". Infine, John Elkann ha avuto modo anche di parlare dell'interesse della Juventus nei confronti di Cristiano Giuntoli che è uno dei candidati per ricoprire il ruolo di direttore sportivo in bianconero: "Giuntoli ha tante scelte.

Sceglierà lui".

Intanto la squadra pensa al campo

Mentre John Elkann e i dirigenti della Juventus stanno lavorando per difendere la società in merito alle questioni extracalcistiche, la squadra pensa al campo. In particolare, i bianconeri hanno iniziato a preparare la sfida contro il Siviglia di giovedì 11 maggio. Per la Juventus domani 10 maggio sarà vigilia della gara europea e Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14:30.

In questa occasione, il tecnico livornese potrebbe dare qualche indicazione di formazione. La sensazione è che contro il Siviglia, la Juventus punterà sui titolarissimi. Per questo match, Massimiliano Allegri ha la rosa al completo, mancherà il solo Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino, oggi 9 maggio, è stato operato al ginocchio dopo la rottura del legamento crociato anteriore riportata la scorsa settimana nella gara contro il Lecce.