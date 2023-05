L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, visto che ci sono tanti giocatori che sono in uscita tra quelli in scadenza di contratto e quelli che, invece, non rientrano nei piani in vista della prossima stagione. Tra questi c'è sicuramente Joaquin Correa, che ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, non ripagando il pesante investimento fatto nell'estate 2021, quando è stato acquistato dalla Lazio per oltre 30 milioni di euro. Si cercherà un acquirente e nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi Barcellona, che cercherà rinforzi per il reparto avanzato per aumentare le rotazioni nella prossima sessione di mercato.

Il Torino cercherà sicuramente un centravanti la prossima estate. I granata, infatti, andranno alla ricerca di un elemento che possa far rifiatare Toni Sanabria, visto che in rosa manca un vero e proprio numero nove dopo l'addio di Andrea Belotti. L'obiettivo numero uno sarebbe Marko Lazetic, di proprietà del Milan, che vuole giocare con continuità dopo che tornerà all'ombra del Duomo in seguito al prestito all'Altach.

Barcellona su Correa

Il nome di Joaquin Correa potrebbe caratterizzare la prossima sessione di calciomercato. L'attaccante argentino non è riuscito ad affermarsi all'Inter e ormai pensare ad una sua conferma anche l'anno prossimo appare difficile anche per una questione ambientale, visto che spesso viene beccato dai fischi dei suoi stessi tifosi quando si gioca allo stadio Meazza di Milano.

Il Tucu ha deluso le aspettative anche quest'anno, dove ha messo a segno solamente tre reti e collezionato un assist in ventiquattro partite di campionato, a fronte di un gol in sette gare di Champions League. Troppo poco per un calciatore che alla Lazio aveva mostrato di avere grandi qualità. Su di lui si sarebbe interessato anche il Barcellona, che cerca innesti per l'attacco, almeno per aumentare le alternative a disposizione di Xavi.

Le due società stanno parlando da diversi tempi e starebbe prendendo quota l'ipotesi di uno scambio sorprendente, con Correa in Spagna, mentre in nerazzurro arriverebbe Franck Kessié. Probabile, però, che i catalani possano chiedere anche un piccolo conguaglio economico.

Torino su Lazetic

Il Torino andrà alla ricerca di una prima punta la prossima estate, visto che Andrea Belotti, andato via a parametro zero l'anno scorso, non è stato sostituito.

Il nome nel mirino è quello di Marko Lazetic, che tornerà al Milan questa estate dopo il prestito all'Altach. I contatti tra le due società ci sono stati in questi giorni e non è da escludere un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.