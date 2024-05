La Juventus si sta muovendo per rinforzare la rosa puntando su Calafiori del Bologna. Infatti la difesa bianconera si ritroverà sicuramente orfana di De Sciglio e Alex Sandro (a fine contratto), e sta guardando in Emilia per coprire la zona di campo per il presente e per il futuro. Come per Zirkzee, anche per Calafiori la Juventus si ritrova in casa una importante pedina di scambio per convincere la dirigenza felsinea.

Riccardo Calafiori

Ma cosa rende così attraente Calafiori? Innanzitutto la sua versatilità. Inizialmente cresciuto come terzino, è stato convertito in difensore centrale da Thiago Motta, con risultati eccezionali.

La sua abilità nell'anticipo lo rende uno dei difensori più promettenti del campionato italiano. Inoltre, la sua propensione ad avanzare in campo per contribuire a impostare l'azione d'attacco lo rende un elemento prezioso anche in fase offensiva. Un giocatore versatile che farebbe comodo tanto a mister Allegri quanto a Thiago Motta, che lo conosce bene.

Facundo Gonzalez

Giovane difensore centrale classe 2003, Facundo Gonzalez è in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo in serie B. Arrivato alla Juventus dal Valencia, il giocatore uruguaiano ha inizialmente faticato a trovare spazio nell'undici titolare doriano. Tuttavia, con il passare del tempo, ha dimostrato il suo valore guadagnandosi un ruolo fondamentale nella squadra genovese.

A fine stagione l'uruguaiano farà ritorno a Torino e il suo futuro è tutto da scrivere. Gli osservatori del Bologna, intanto, l'hanno già visionato più volte durante questa stagione.

L'interesse del Bologna per Gonzalez fa ipotizzare che le due società potrebbero decidere di tessere un affare doppio. Sul piatto ci sarebbero il cartellino di Calafiori, che verrebbe ceduto alla Juventus, e quello di Gonzalez, offerto come parziale contropartita.

L'ipotesi sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto ed eventuale contro riscatto a favore dei bianconeri. Questo permetterebbe al Bologna di ricoprire quel ruolo lasciato scoperto da Calafiori. Un'operazione simile le due società l'avevano già messa a segno per l'attuale esterno della Juventus, Cambiaso.

Intrecci caldi

L'interesse reciproco delle due squadre per Gonzalez e Calafiori farebbe pensare che si possa operare in tal senso. C'è poi da ricordare che la Juventus e il Bologna stanno già discutendo per il cartellino di Zirkzee, e per i tifosi bianconeri l'ipotesi del doppio colpo Calafiori-Zirkzee fa già sognare. L'arrivo di Thiago Motta in bianconero, poi, sarebbe un ulteriore stimolo per i due giocatori, che ritroverebbero l'allenatore a cui devono la crescita avuta negli ultimi mesi.