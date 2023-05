Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus e l'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli starebbero lavorando per trovare un accordo per i prossimi tre anni.

Qualora la trattativa andasse in porto, Giuntoli come primi acquisti potrebbe provare a portare alla Continassa due calciatori dell'Atalanta, Giorgio Scalvini e Joakim Maehle.

Juve-Giuntoli, le parti starebbero lavorando per un triennale, poi la palla dovrebbe passare ad Aurelio De Laurentiis

La Juventus starebbe trattando per avere il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, le parti avrebbero trovato praticamente l'accordo per iniziare una collaborazione per i prossimi tre anni.

Stando a quanto riportato dal quotidiano piemontese, ora la palla dovrebbe passare al patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis, visto che Giuntoli è tutt'ora sotto contratto con il club campano fino al 2024. La strada più facile da percorrere per tutte le parti sarebbe quella della rescissione consensuale, con Giuntoli che andrebbe cosi a rinunciare all'ultimo anno di contratto con il Napoli.

Secondo alcuni rumor, il direttore sportivo potrebbe portare con sé alla Juventus due uomini di sua fiducia, vale a dire Stefano Stefanelli, attuale ds del Cesena e Giuseppe Pompilio, braccio destro di Giuntoli che dovrebbe altresì liberarsi dal contratto che lo lega attualmente al Napoli.

I primi acquisti di Giuntoli alla Juventus potrebbero essere Scalvini e Maehle

Qualora Cristiano Giuntoli dovesse effettivamente divenire il nuovo direttore sportivo della Juventus, potrebbe lanciare l'assalto a due talenti del campionato di Serie A: Giorgio Scalvini e Joakim Maehle.

Per quanto riguarda Scalvini, il difensore dell'Atalanta classe 2003 è riuscito spesso in questa stagione a imporsi come titolare nella formazione guidata da Gasperini, circostanza che ne ha aumentato il valore di mercato in maniera esponenziale.

Per strapparlo dalla "Dea" infatti, potrebbero non bastare 40 milioni di euro: inoltre su Scalvini, oltre alla Juventus, ci sarebbero diversi club dal blasone internazionale come il Bayern Monaco.

Per quanto riguarda invece Maehle: il laterale sinistro dell'Atalanta avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e potrebbe arrivare alla Continassa per sostituire Alex Sandro, fluidificante brasiliano in scadenza di contratto con la Juventus a giugno.